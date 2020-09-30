Попова призвала переболевших COVID-19 продолжать носить маски

Маски для защиты органов дыхания должны носить как люди, переболевшие COVID-19, так и не перенесшие болезнь. Об этом сообщила 30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Главный вопрос сегодняшнего дня — как долго сохраняется иммунитет, насколько он стойкий. <...> Сегодня защищать органы дыхания должны все: и переболевшие, и не переболевшие», — сказала Попова в интервью на телеканале НТВ.

Она отметила, что о коронавирусной инфекции известно уже многое, но «еще далеко не все».

Кроме того, в этом интервью Попова рассказала, что пока нет оснований для введения специальных ограничений по COVID-19, и призвала сократить время выполнения тестов на коронавирус.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоело носить медицинские маски и соблюдать меры защиты от вируса, но подчеркнул, что COVID-19 — это «очень опасный и тихий противник».

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что большинство людей с коронавирусом считают, что заразились из-за несоблюдения масочного режима, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что избежать всплеска заболеваемости COVID-19 в России осенью и зимой можно, ужесточив ответственность за нарушение ограничительных мер.

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