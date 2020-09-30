Попова призвала сократить срок выполнения тестов на COVID-19

Необходимо сократить срок выполнения тестов на коронавирус: четыре дня уже считаются длительным сроком. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ в среду, 30 сентября.

«Мы сегодня ставим задачу, чтобы результат теста пришел максимально быстро. Мы говорим четыре дня, три дня — уже много. Надо делать этот период короче», — сказала Попова.

Она добавила, что около 42 млн человек протестированы на эту инфекцию в России.

По словам главы надзорного ведомства, в шести из восьми федеральных округов России не выявлено значительных изменений в цифрах по заболеваемости COVID-19. Поэтому оснований для введения специальных ограничений нет, заключила она.

По данным оперштаба на 30 сентября, в России за прошедшие сутки выявили 8481 новый случай COVID-19.

Кроме того, в стране проведено более 46 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 219 714 человек.

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