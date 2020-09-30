В России провели более 46 млн тестов на коронавирус

Свыше 46 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 46 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 219 714 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что за минувшие сутки в России провели 338 тыс. тестов на коронавирус.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент в стране есть возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что система здравоохранения страны готова эффективно бороться с коронавирусом и сезонным всплеском простудных заболеваний, пишет «Газета.ру».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 сентября сообщила, что с февраля ее ведомство бесплатно передало тест-системы для выявления коронавируса почти в 40 стран.

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