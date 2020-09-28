Прямой эфир

ЦБ продлит перевод пенсионеров на карты «Мир» до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до конца года. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в понедельник, 28 сентября.

Большинство пенсионеров уже переведены на систему «Мир» и пользуются ею, заявила она в программе «Вести» (канал «Россия 1»). Но часть по каким-то причинам еще не перешла. Принято решение дать им срок до 31 декабря 2020 года, отметила Бакина.

Ранее планировалось, что пенсии и государственные пособия можно будет получить только на карту «Мир» с октября. Требование не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой, они будут получать выплаты по прежней схеме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020