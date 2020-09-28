ЦБ продлит перевод пенсионеров на карты «Мир» до конца года
Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до конца года. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в понедельник, 28 сентября.
Большинство пенсионеров уже переведены на систему «Мир» и пользуются ею, заявила она в программе «Вести» (канал «Россия 1»). Но часть по каким-то причинам еще не перешла. Принято решение дать им срок до 31 декабря 2020 года, отметила Бакина.
Ранее планировалось, что пенсии и государственные пособия можно будет получить только на карту «Мир» с октября. Требование не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой, они будут получать выплаты по прежней схеме.