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C октября пособия и пенсии можно будет получить только на карты «Мир»

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С 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платежных систем. Получатели государственных выплат должны в обязательном порядке оформить карту «Мир».

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Требование не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой. В этом случае пособия и пенсии будут доставлять по прежней схеме.

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты», — сообщили «РИА Новости» в Национальной системе платежных карт (НСПК). Для этого требуется подать заявление в отделение Пенсионного фонда по месту регистрации.

Некоторые банки помогают своим клиентам подготовить заявление на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в ПФР, например, с помощью сервиса «Госуслуги». Однако о такой возможности необходимо уточнять в банке, выдавшем карту.

Выплаты, которые переведут на национальную карту, условно можно поделить на две группы, пояснили в НСПК. Первая — это пенсии и иные социальные выплаты от Пенсионного фонда. Вторая — различные государственные пособия, назначаемые при рождении ребенка и на ребенка: пособие по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву. Также на карту «Мир» будут начислять ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и ежемесячные денежные выплаты, которые назначаются в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет.

Карта «Мир» позволит поучаствовать в программе кэшбэка за туры по России. Первый этап программы прошел в конце августа. В качестве ключевых условий необходимо было выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, и турпоездка должна состояться до 20 декабря этого года. Оплатить поездку необходимо было полностью одним платежом картой национальной платежной системы. Второй этап программы стартует уже в октябре 2020 года.

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