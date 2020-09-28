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Роспотребнадзор рассказал о росте индекса распространения COVID-19 в Москве

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Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

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«При воздушно-капельных инфекциях есть индекс распространения. При этом один человек может заразить одного человека, или двух-трех, или никого. Летом мы были в состоянии, когда этот индекс был 0,25–0,3, то есть практически не было рисков заражения друг от друга. А сейчас за последние три недели индекс вырос в три раза», — приводит ТАСС ее слова.

Ранее в пятницу профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн назвал условия для избежания нового карантина в России. По его словам, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусной инфекцией начнет меняться к лучшему.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заражений коронавирусной инфекцией в России ожидаем, потому что COVID-19 свойственна сезонность.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 8135 новых пациентов с COVID-19. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиусной инфекцией. Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2217), Санкт-Петербург (237) и Московская область (212).

Кроме того, за сутки зафиксирован 61 летальный исход, 2702 человека выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

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