Попова назвала ожидаемым рост заражений коронавирусом в России

Рост заражений коронавирусной инфекцией в России ожидаем, потому что COVID-19 свойственна сезонность, заявила в понедельник, 28 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, кончено, сегодня цифры растут. И мы предполагали, что они будут расти — ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность», — рассказала она в эфире радио kp.ru.

Как отметила глава Роспотребнадзора, инфекция приходит в Россию в большей степени в холодный период года, в то время как в Южном полушарии он наступал очень интенсивно в холодный период года для этой части планеты.

«Есть несколько причин, почему это происходит. И они все не являются неожиданными. Во-первых, сезонность, о которой я уже сказала и которая уже, очевидно, свойственна и будет свойственна этому вирусу», — добавила Попова.

Ранее в понедельник ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын заявил, что динамика роста заболеваемости коронавирусом в России будет сохраняться еще на протяжении недели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.