Вирусологи назвали меры для избежания нового карантина в России

Чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусной инфекцией начнет меняться к лучшему. Такое мнение высказал в понедельник, 28 сентября, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Хорошо бы достичь плато, потому что число заболевших растет, сегодня уже больше 8 тыс. Эта цифра произвела на меня впечатление… Многое будет зависеть от того, как население будет реагировать на очередной подъем, будут ли соблюдаться все противоэпидемические меры. Вирус упорный, он заразный и никуда не собирается уходить», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По его мнению, пока карантин вводить не нужно. «Важно, чтобы люди сами взялись за ум. Тогда и активного вмешательства государства не понадобится. От государства нужна пропаганда соблюдения всех уже заявленных мер», — заявил он.

При этом главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что уже существующие препараты и проходящие стадию клинических испытаний должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.

«Выход из пандемии связан с вакцинацией. Она даст защиту. А вот что касается плато, то я не уверен, что мы владеем истинной статистикой. Увеличение случаев инфицирования связано с тем, что мы больше стали проводить тестов на вирус, на антитела», — отметил он.

По мнению Ершова, режим самоизоляции не выдержит не только человеческая психика, но и экономика страны.

«Жесткий карантин, с моей точки зрения, невозможен, потому что не выдержит его население. Можно только обращаться к разуму, объяснять людям, что вторая волна уже пошла по другим странам. Сегодняшние цифры по заболевшим очень настораживают, но административные меры, повторюсь, не выдержат не только люди, но и экономика», — резюмировал он.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 8135 новых пациентов с COVID-19. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиусной инфекцией. Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2217), Санкт-Петербург (237) и Московская область (212).

Кроме того, за сутки зафиксирован 61 летальный исход, 2702 человека выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

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