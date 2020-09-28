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В Монголии зарегистрирован новый случай бубонной чумы

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Новый случай заражения бубонной чумой зафиксировали в Монголии. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный центр зоонозных инфекций.

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Лабораторный тест подтвердил заражение бубонной чумой 25-летней девушки, которая живет в аймаке Ховд. По словам сотрудников центра, ранее она употребляла в пищу мясо сурка. 19 человек, контактировавшие с девушкой, находятся в изоляции, пишет «Газета.ру».

В Монголии с начала 2020 года зафиксировали 22 случая бубонной чумы, трое пациентов с таким диагнозом скончались. Третий погибший также употреблял в пищу мясо сурков, которые являются переносчиками этого заболевания, уточняет телеканал «Звезда».

Как пишет ТАСС, мясо сурков в Монголии считается деликатесом. Сейчас отстрел этих животных в стране является незаконным, однако многие граждане игнорируют запрет.

8 сентября Роспотребнадзор исключил завоз возбудителя чумы из Монголии в Россию. Ведомство взаимодействует с минздравом Монголии по вопросам противодействия распространению чумы. Стороны ведут информационный обмен и проводят мониторинг трансграничных природных очагов чумы.

9 июля представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что распространение на территории России бубонной чумы крайне маловероятно.

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