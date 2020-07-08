Про оба ваши дома: насколько опасны случаи чумы в Монголии и Китае

Случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии, вызвавшие широкий резонанс на фоне пандемии COVID, большой угрозы не представляют. Как пояснили «Известиям» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это редкое заболевание присуще отдельным географическим районам и существующий алгоритм лечения при ранней диагностике успешно спасает жизни. При этом человеку заразиться чумой от другого человека весьма затруднительно , подчеркнули в организации.

Уровень без опасности

В начале июля власти автономного района Внутренняя Монголия, что находится на севере КНР и граничит с Республикой Монголия, объявили режим повышенной эпидемиологической опасности . Решение связано не с COVID, а с угрозой локальных вспышек бубонной чумы. Поводом стало поступление в местную больницу пациента с симптомами, напоминающими это заболевание. Ранее, осенью 2019 года, в этом же регионе зарегистрировали четыре подобных случая. Правительство рекомендует жителям пристальнее следить за правилами гигиены, избегать мест, где водятся грызуны (переносчики чумы), а при недомогании и повышении температуры обращаться в медучреждения.

Для определения угрозы эпидемии в Китае существует четыре уровня, при которых максимальную опасность обозначает первый уровень. Власти Внутренней Монголии остановились на третьем, повышенном уровне . Такой режим будет действовать до конца 2020 года. Примерно в то же время в Ховдинском аймаке (административно-территориальная единица Монголии, которая с РФ не граничит) было зарегистрировано два случая заражения. Это привело к тому, что с 29 июня в регионе действует карантин. Позднее, 6 июля в больницу с симптомами заболевания был доставлен житель Баян-Улгийского аймака, граничащего с РФ и Китаем.

Про оба ваши дома Фото: Global Look Press/Ke Hao

На фоне пандемии COVID новости об угрозах новой эпидемии приковывают гораздо более пристальное внимание, чем до 2020 года. В ВОЗ заявили, что внимательно следят за ситуацией, однако не считают, что она представляет высокую опасность.

— Китай уведомил ВОЗ о случае бубонной чумы во Внутренней Монголии 6 июля. Это редкое заболевание, которое свойственно отдельным географическим регионам , — пояснили «Известиям» в организации. — На протяжении последнего десятилетия в Китае регистрировались эпизодические случаи чумы. Бубонная чума — наиболее распространенная ее форма, которая передается от животных к людям через укусы блох или при прямом контакте с трупами зараженных зверей. Передача заболевания между людьми весьма затруднительна.

В ВОЗ подчеркнули: эффективная борьба с бактериями чумы идет с помощью антибиотиков, «поэтому ранние диагностика и лечение (в течение 24 часов после проявления симптомов) может спасти жизни».

Российская сторона также отслеживает эту ситуацию: так, в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится у ведомства на контроле . В частности, на приграничных территориях с Монголией и Китаем, где существуют природные очаги чумы, ведутся мониторинг, иммунизация населения, дератизация (меры по уничтожению грызунов) и дезинсекция.

Российский МИД, комментируя ситуацию, заявил, что угрозы распространения бубонной чумы из соседних стран нет. По словам главы Первого департамента Азии Георгия Зиновьева, у китайских и монгольских коллег «есть алгоритмы борьбы с этими опасными заболеваниями».

— Эти [зараженные] люди локализованы, им оказывается медицинская помощь . Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, и между ними тоже фактически полностью закрыто или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено, то пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем , — подытожил дипломат.

Тень сурка

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, нынешние случаи заражения в Монголии и Китае произошли именно в природном очаге чумы во время эпизоотии (эпидемия среди животных) у сурков.

— Для Монголии это совершенно обычная ситуация. Общий природный очаг чумы — Монголия, Китай и территория нашего Алтая, — пояснил «Известиям» завкафедрой инфекционных болезней лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров . — Обычно случаи возникновения бубонной чумы связаны с охотой на сурков. В Монголии и Китае их едят. Здоровый сурок людей к себе не подпускает — охотникам попадается именно больная особь.

По словам эксперта, от человека к человеку бубонная чума передается лишь в тех случаях, когда уже развилась легочная форма заболевания, но для это надо долго не лечить больного . В России в опасных районах охота на сурков запрещена, а местное население привито, поэтому никаких рисков нет, уверен Владимир Никифоров.

Про оба ваши дома Фото: Depositphotos

— Люди продолжают заражаться при нарушении санитарных норм в эндемичных по этой инфекции регионах. В России инфицирование в основном происходит при контакте с больными дикими животными — при разделке туши, обвалке охотниками, а также при ритуальном употреблении в пищу термически необработанного мяса, крови. Вакцина против чумы давно разработана, эффективно используется, — отмечает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.