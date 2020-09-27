НАТО призвал Баку и Ереван прекратить огонь

Североатлантический альянс призвал Армению и Азербайджан прекратить военные столкновения, разгоревшиеся на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении специального представителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа, распространенном 27 сентября.

«НАТО глубоко обеспокоен сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения», — говорится в нем.

В заявлении указано, что этот конфликт не имеет военного решения. НАТО настаивает на том, чтобы стороны возобновили переговоры в направлении мирного урегулирования. В заявлении подчеркивается, что альянс поддерживает усилия минской группы ОБСЕ.

Ранее в воскресенье стороны к установлению диалога и прекращению огня призвали в МИД России и во внешнеполитическом ведомстве Франции.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. Также в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были ранены 14 мирных жителей.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.