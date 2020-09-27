В Азербайджане заявили о прорыве линии обороны Армении в Карабахе

Армия Азербайджана в результате широкомасштабного контрнаступления в зоне карабахского конфликта прорвала линию обороны ВС Армении. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на заседании Совбеза республики.

По его словам, азербайджанские военные также взяли под контроль семь сел.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь на том же заседании подчеркнул, что армия республики проводит успешную контрнаступательную операцию на линии соприкосновения в Карабахе.

«В результате этой операции живой силе и военной технике противника нанесен большой урон, а также освобожден ряд населенных пунктов», — цитирует его ТАСС.

О том, что Вооруженные силы Азербайджана заняли ряд сел и стратегических высот в Физулинском и Джебраильском района, прилегающих к непризнанному Нагорному Карабаху, ранее в этот же день заявил руководитель пресс-службы минобороны республики Анар Эйвазов.

Эйвазов уточнил, что в Агдаринском направлении фронта и на Муровдагском хребте подразделения азербайджанской армии «уничтожили ряд постов оккупантов» и взяли под контроль ряд господствующих высот.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. Также ведомство заявило о ракетном ударе по позициям в направлении Вардениса со стороны Баку.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

В МИД России призвали стороны к немедленному прекращению огня и установлению диалога для стабилизации ситуации. Франция также призвала стороны к прекращению боестолкновений.