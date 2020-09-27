Около 10 военнослужащих непризнанного Карабаха погибли в боях

Около десяти военнослужащих вооруженных сил непризнанной Нагорно-Карабахской Республики погибли в результате вспыхнувшего вооруженного конфликта на линии соприкосновения с Азербайджаном. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявил секретарь Совета безопасности НКР Самвел Бабаян.

«Приблизительно десять военнослужащих погибли. Но цифры пока неточные. Нам нечего скрывать, и все данные будут обнародованы», — цитирует его «Интерфакс».

Он уточнил, что со стороны Азербайджана есть большие потери как в живой силе, так и технике. С армянской же стороны, по словам Бабаяна, потеряно четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления.

«Наша цель — принудить противника к миру», — подчеркнул секретарь Совбеза НКР.

Ранее, в воскресенье, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие же меры приняло и правительство Армении.

В этот же день пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

В МИД России стороны призвали к немедленному прекращению огня и установлению диалога для стабилизации ситуации.