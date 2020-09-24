Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев оценил выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию, заявив, что пришло время для вручения премии не по блату, а по заслугам. Об этом экс-президент Советского Союза в четверг, 24 сентября, заявил в интервью изданию «Подъем».

«Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился», — отметил Горбачев.

Имена тех, кто по его мнению, достоин, бывший лидер называть не стал.

Ранее в четверг, 24 сентября, стало известно, что писатель Сергей Комков направил соответствующую заявку в Нобелевский комитет. Он попросил наградить российского президента за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России.

11 сентября депутат шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул президента США Дональда Трампа, а также правительства Сербии и Косово на Нобелевскую премию мирa «за их совместную работу во имя мира и экономического развития».

9 сентября кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира также выдвинул депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде за усилия по разрешению продолжительных мировых конфликтов.