Власти Вирджинии призвали жителей не сажать предположительно полученные из Китая семена

Власти Вирджинии призвали местных жителей не сажать семена неизвестного происхождения, предположительно полученные из Китая по почте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 июля на сайте департамента сельского хозяйства штата (VDACS).

По данным департамента, есть сообщения о том, что некоторым жителям штата пришли посылки с семенами, «которые, как представляется, происходят из Китая». В связи с этим всех, кому пришли такие семена, просят связаться с местными властями.

«Типы семян в посылках в настоящее время неизвестны, они могут быть инвазивными видами растений. Посылки были отправлены по почте, и на них могут быть китайские надписи. Пожалуйста, не сажайте эти семена», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 февраля, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что косметические средства, биологически активные добавки и продукты с органикой из Китая представляют потенциальную опасность для здоровья человека.