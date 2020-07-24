США предложили РФ создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе

Соединенные Штаты предлагают России создать линию связи, чтобы предотвратить возникновение конфликтов в космосе. Такое заявление сделал в пятницу, 24 июля, помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

По его словам, российская сторона делает «опасные» вещи в космосе, поэтому американцы должны быть на связи с ней, чтобы избежать недопонимания.

«Канал связи не обязательно должен быть многосторонним. Более реально начать с двустороннего канала. С учетом того, что Россия делает странные и опасные вещи на орбите, в том числе последние две недели, у нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Этот вопрос, по его словам, будет осуждаться на переговорах экспертов двух стран в Вене 27 июля. Также дипломат отметил, что в ходе встречи США предложат России выработать общие нормы поведения в космосе, которые бы помогли избежать эскалации.

При этом помощник американского секретаря назвал «плохими идеями» предложения РФ и КНР о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

Ранее в этот же день Госдеп анонсировал двусторонние консультации Россия и США по безопасности в космосе, которые состояться 27 июля перед новым раундом российско-американских консультаций по контролю над вооружениями намеченный на период с 28 по 30 июля в столице Австрии. Форд отметил, что пригласил на мероприятие заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, уточняет агентство.

Ранее в пятницу спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что главной темой российско-американских переговоров в Вене станет развертывание противоспутникового оружия.

Накануне космическое командование Соединенных Штатов обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия. По данным ведомства, российская сторона вывела на орбиту новый объект спутника «Космос-2543», который в каталоге американского космического командования значится как № 45915. Ведомство считает, что эти испытания не похожи на тестирование спутника-инспектора.

В Минобороны России сообщили 15 июля об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат. Отмечалось, что инспекции проводятся в мирных целях.