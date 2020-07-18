Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»

Уникальная транспортная операция по перевозке стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» началась в Северодвинске. Система общей массой более 2 тыс. т была погружена на судно «Баренц» и в 4 часа утра 18 июля стартует из порта судоремонтного завода «Звездочка» через Северный Ледовитый океан в город-порт Советская Гавань, находящийся в Хабаровском крае. Далее ценный груз переместят на баржу, и к началу сентября по рекам Амур и Зея он будет доставлен на космодром Восточный. Ожидается, что установка нового стартового стола станет завершающим этапом строительства второй очереди космодрома.

Соединить стихии

Любой космический полет начинается со стартового стола — именно это сооружение удерживает ракету в вертикальном положении перед стартом и позволяет загрузить в нее топливо, а затем осуществить пуск, отражая раскаленные газы от двигателей в безопасном для людей направлении. Наиболее масштабными разработками в этой области можно назвать стартовые столы для тяжелых ракет, перевозка которых (из-за габаритных размеров и веса) от места сборки до космодрома требует нетривиальных подходов к логистике.

Одной из самых сложных и значимых транспортных операций в российской космической отрасли должно стать перемещение стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодром Восточный, которое было решено провести с помощью грузовых судов.

По словам представителей компании «ЦЭНКИ — космодромы России», многотонная система с комплексом вакуумной установки для пилотируемой программы уже погружена на «Баренц» (российское универсальное грузовое судно длиной 99 м, валовая вместимость которого превышает 3 тыс. т). В 4 часа утра 18 июля он стартует из порта судоремонтного завода «Звездочка» через Северный Ледовитый океан в город Советская Гавань, находящийся в Хабаровском крае. Преодолеть путь через два океана — Северный Ледовитый и Тихий — экипаж планирует менее чем за месяц.

н1 Изготовление конструкций кабель-заправочной башни для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Мы решили доставить этот важный груз для космодрома морским путем, поскольку данный вид транспортировки крупногабаритных систем наиболее привлекателен с экономической точки зрения. К тому же для осуществления проекта у нас имеется вся необходимая портовая инфраструктура , — рассказал «Известиям» генеральный директор «ЦЭНКИ — космодромы России» Андрей Охлопков.

По его словам, это решение позволит сэкономить как минимум 60 дней при сборке стартового стола.

— Экономия времени крайне важна при создании подобных объектов инфраструктуры — насколько мне известно, ранее строители уже обеспечили фору в один-два месяца, проведя заливку фундамента стартового стола в зимнее время, — пояснил академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Маринин. — Такие темпы позволяют надеяться на окончание строительства в положенные сроки. Следует учитывать, что для совершения запланированных пусков в графике должны работать и конструкторы двигателей для тяжелой версии «Ангары», которые пока еще не прошли все испытания.

Примечательно, что руководители морской части миссии оказались лично связаны с историей освоения космоса.

н2 Изготовление конструкций кабель-заправочной башни для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Родители меня назвали в честь космонавта Валерия Быковского, а второго помощника — в честь Юрия Гагарина. Думаю, это символично, что именно мы повезем модули для космодрома Восточный, — считает капитан судна «Баренц» Валерий Филимонов. — Получается, что на нашем корабле впервые соединились две стихии: море и космос.

После того как стартовый стол будет доставлен в Советскую Гавань, его переместят на баржу и к началу сентября по рекам Амур и Зея доставят на космодром Восточный. Причем ранее туда уже прибыла важная часть комплекса — кабель-заправочная башня с предприятия «Тяжмаш», успешная установка которой завершила первый этап сборки.

Вторая очередь

В основу нового сооружения легли проверенные в прошлом решения, которые уже доказали свою надежность на предшествующих запусках, производившихся на космодроме Плесецк. При этом была существенно улучшена система безопасности управления и внедрены новые технологии.

— Отличием стартового комплекса является его универсальность — он подходит и для запуска ракет космического назначения с автоматическими космическими аппаратами, и для пилотируемых кораблей, — подчеркнул заместитель генерального директора АО «ЦЭНКИ» по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

Эксперты отмечают, что сейчас мы наблюдаем подготовку к последней фазе строительства стартового стола. При этом морской вариант доставки конструкций не является уникальным и уже использовался «Роскосмосом» ранее.

н3 Изготовление конструкций кабель-заправочной башни для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Стартовый стол состоит из подземного котлована, мощного бетонного сооружения (они уже были построены ранее) и надземной металлической части, перевозку которой предстоит осуществить, — отметил Игорь Маринин. — При этом по Северному Ледовитому океану ранее уже осуществлялась доставка подобной конструкции для космодрома Плесецк — тогда груз дошел по воде до Архангельска, а затем перевозился по частям на автомобильном транспорте.

Ожидается, что после успешной установки сооружения на космодроме с него можно будет осуществлять пуски ракеты-носителя «Ангара», которая стала первой ракетой в своем классе, созданной российскими конструкторами после распада СССР. Именно на нее предполагается перераспределить задачи устаревшего носителя тяжелого класса «Протон», производство которого завершилось в прошлом году.

Справка «Известий» Ракета «Ангара» имеет репутацию космического долгостроя. Так, процесс разработки и испытаний компонентов многомодульного носителя несколько раз прерывался, что привело к многократному удорожанию проекта и увеличению длительности периода его подготовки, который растянулся с 1992 года по настоящее время. Первый испытательный пуск РН «Ангара-А5» был успешно произведен в 2014 году с космодрома Плесецк. Решение о запусках ракеты с космодрома Восточный было принято госкорпорацией «Роскосмос» в 2019 году.

Установкой нового стартового стола должна будет закончиться вторая очередь строительства Восточного. Однако на этом его развитие не завершится. «Роскосмос» планирует организовать на космодроме еще одну, третью пусковую площадку. Она будет предназначена уже для сверхтяжелой ракеты, которая сможет выводить корабли для освоения дальнего космоса.

— В ближайшее время, надеюсь, в этом году, будет принята федеральная целевая программа по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса, — отметил Андрей Охлопков.

н4 Изготовление конструкций кабель-заправочной башни для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный Фото: РИА Новости/Павел Львов

По словам эксперта, именно на этой ракете после 2028 года российские космонавты должны отправиться в свой первый полет на Луну.

Финальный штрих

Решение о создании космодрома Восточный было принято еще в 2007 году — оно было связано с необходимостью перенести пуски со старого космодрома Байконур на российскую территорию. Строительные работы на новой площадке начались в 2011 году, а окончание первой очереди строительства инфраструктуры, предназначенной для стартов ракет-носителей семейства «Союз», намечалось на 2017 год. Однако сроки были сдвинуты на два года из-за брака при заливке фундамента стартового стола и необходимости проведения дополнительных работ по его укреплению.

Также на строительство повлиял скандал с невыплатой зарплат рабочим — в 2015 году он привел к забастовкам и увольнению заместителя руководителя компании «Дальспецстрой» Дмитрия Савина.