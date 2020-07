США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене

Главным вопросом на предстоящих переговорах России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности в Вене станет развертывание противоспутникового оружия, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Это будет главный вопрос, который будет обсуждаться на следующей неделе в Вене: США будут обороняться, сдерживать и ликвидировать угрозы в космосе», — написал Биллингсли в Twitter в пятницу, 24 июля.

Clearly this is unacceptable. This will be a major issue discussed next week in #Vienna The U.S. will #deter #defend #defeat space threats. https://t.co/TCucTpFcqG