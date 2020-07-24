США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене

Главным вопросом на предстоящих переговорах России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности в Вене станет развертывание противоспутникового оружия, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Это будет главный вопрос, который будет обсуждаться на следующей неделе в Вене: США будут обороняться, сдерживать и ликвидировать угрозы в космосе», — написал Биллингсли в Twitter в пятницу, 24 июля.

Clearly this is unacceptable. This will be a major issue discussed next week in #Vienna The U.S. will #deter #defend #defeat space threats. https://t.co/TCucTpFcqG — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 23, 2020

Накануне Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.

В заявлении ведомства говорилось, что Россия вывела на орбиту новый объект спутника «Космос-2543», который в каталоге Космического командования США обозначен как № 45915. По американским военным данным, эти испытания не похожи на тестирование спутника-инспектора.

15 июля в Минобороны России сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат. Подчеркивалось, что инспекции проводятся в мирных целях.