Суд повторно отказался отправлять экс-помощника главы Россельхознадзора в СИЗО

Бывший помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, подозреваемый во взяточничестве и развращении малолетней, повторно отправлен под домашний арест. Такое решение принял Пресненский суд Москвы в пятницу, 24 июля, передает корреспондент «Известий».

«В ходатайстве следствия отказать, избрать в отношении Натарова меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 25 августа 2020 года», — огласила судья Катерина Кириченко.

29 июня Пресненский суд избрал Натарову меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Однако Мосгорсуд отменил это постановление и направил материалы на новое рассмотрение, чтобы экс-чиновника отправили под стражу, уточняет ТАСС.

Натарова задержали по подозрению во взяточничестве 26 июня. Следствие считает, что с 2008 года, работая в Россельхознадзоре, он получил от представителей разных юрлиц более 6 млн рублей, а также различные услуги. В этот же день ему предъявили обвинения и по делу о педофилии.

4 июня сообщалось, что у Натарова обнаружили дорогостоящую недвижимость: квартиру в Москве и дом в пригороде. Всё это оформлено на других людей, но, по информации соседей, экс-чиновник имеет к ней прямое отношение.

Натарова освободили от занимаемой должности в конце апреля после подозрений в педофилии. Потерпевшей оказалась несовершеннолетняя дочь друзей чиновника. Домогаться до ребенка Натаров,по версии следствия, начал, когда ей было 13 лет. Однако родители узнали о происходящем только спустя три года, когда мать школьницы случайно увидела, что «дядя Дима» пытается дозвониться на телефон подростка.

Как выяснилось, 40-летний чиновник уговаривал девочку держать в тайне его действия в отношении нее. При этом известно, что Натаров женат и у него есть дети.