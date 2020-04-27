Помощника главы Россельхознадзора уволили после подозрений в педофилии

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова освободили с занимаемой должности после подозрений в педофилии. Об этом сообщили в Минсельхозе 27 апреля.

«27 апреля освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот день обращение об увольнении Натарова главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву направил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«В своем обращении Турчак отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти», — говорится в Telegram-аккаунте партии 27 апреля.

Об обвинении в адрес Натарова в совращении несовершеннолетней стало известно 23 апреля. Преступные действия начались, когда девочке было 13 лет, и продолжались три года. Родители узнали о происходящем лишь в марте 2019-го, когда на телефон школьницы пришло сообщение от 40-летнего чиновника — мужчина психологически обрабатывал несовершеннолетнюю, чтобы та молчала. Известно, что у Натарова есть супруга и дети.

По некоторым данным, девочка является дочерью друзей чиновника. Родители школьницы сразу обратились в правоохранительные органы и добивались возбуждения уголовного дела около года. Сторона защиты объясняет это высоким положением обвиняемого.

Расследование дела о совращении на личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. При этом представитель чиновника Кирилл Бельский утверждает, что дело возбуждено не против Натарова, а по факту преступления, то есть против неустановленного лица. Также он придерживается позиции, что проводить служебную проверку в Россельхознадзоре поводов нет, а обвинения в адрес Натарова считает «заказной кампанией», пишет РЕН ТВ.

Позднее в адрес отца девочки начали поступать угрозы. Адвокат бизнесмена Шота Горгадзе утверждает, что к его клиенту приходили люди, «носящие погоны», и требовали свести уголовное дело на нет. По словам адвоката, дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет»).