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Адвокат рассказал об угрозах по делу чиновника Россельхознадзора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В адрес московского бизнесмена, который подал заявление о совращении его несовершеннолетней дочери помощником главы Россельхознадзора Дмитрием Натаровым, начали поступать угрозы. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил адвокат бизнесмена Шота Горгадзе.

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«В том числе и люди <…> носящие погоны, приходили к отцу девочки, угрожали ему. Требовали, чтобы он не возбуждал уголовного дела, не требовал у следствия активной работы, чтобы все сошло на нет. Он отказался, он сказал, что он готов пойти на любые жертвы: потерять свободу, потерять работу, но он будет добиваться справедливости, чтобы защитить честь своей дочери», ― рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

При этом Горгадзе отметил, что уголовное дело по ч.1 ст.135 УК РФ («Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет»), за которое предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет, все-таки возбудили.

Об обвинении Натарова в совращении несовершеннолетней стало известно ранее в этот день. По информации РЕН ТВ, преступные действия начались, когда девочке было 13 лет, и продолжались три года. Родители узнали о происходящем лишь в марте 2019 года, когда на телефон девочки пришло сообщение от Натарова, поскольку чиновник психологически обрабатывал несовершеннолетнюю, чтобы та молчала. Сейчас ребенку необходимо работать с психологом.

Также в четверг сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о совращении девочки. При этом дело возбуждено не против помощника главы Россельхознадзора, а по факту преступления, против неустановленного лица.

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