В деле экс-помощника главы РСХН всплыли миллионы долларов и оправдывающая его переписка

Бывший помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, которого обвиняют во взяточничестве и совращении малолетней, был вовлечен в конфликт из-за крупной суммы денег. Об этом РЕН ТВ рассказал его адвокат Кирилл Бельский. В распоряжении телеканала оказалась и переписка между экс-чиновником и девушкой, в которой картина вырисовывается по-новому. Почему отец девушки и Натаров недолюбливали друг друга и при чем здесь почти $3 млн — в материале «Известий».

Друзья и враги

Бывший чиновник Россельхознадзора Дмитрий Натаров сейчас под домашним арестом. Обвинения во взяточничестве и совращении несовершеннолетней ему предъявили в конце июня. По версии следствия, он склонял дочь своего друга к сексуальной связи с 13 лет, но родители случайно узнали об этом только спустя четыре года. Следствие также считает, что с 2008 года, работая в надзорном органе, чиновник получил от разных юридических лиц, связанных с отцом девушки, более 6 млн рублей.

Натаров знал дочь друга Лену (имя изменено) с двухлетнего возраста. По словам адвоката ее семьи Шоты Горгадзе, он совращал ребенка с 13 до 16 лет, посылал ей «непристойные сообщения», а когда девочке исполнилось 15, пригласил в ее приватный зал кинотеатра, пол которого был усыпан лепестками роз.

В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалась переписка Натарова и девушки, датированная 2019 годом, когда девушке было 17. В своих сообщениях девушка отрицает факт развратных действий и указывает на неприязненное отношение отца к экс-сотруднику РСХН.

«Натаров: Может быть, просто такое было у нас с 14 и я этого не помню? А?

Лена: Ну мы переписывались вроде бы. И всё. Привет, как дела и всё. Ну с ДР ты обычно поздравлял.

Натаров: Скажи тогда, зачем он врет? Этому же есть причина?

Лена: Честно, не могу даже предположить, думаю, злость и ненависть сильная. Хотят, чтоб я думала так же».

По словам адвоката бывшего чиновника Кирилла Бельского, между Натаровым и отцом девушки действительно был конфликт. Причиной стал денежный спор. Общий знакомый друзей — крупный бизнесмен — передал родителю девушки на хранение крупную сумму денег, а тот отказался их возвращать. Натаров оказался вовлечен в эту историю.

Деньги фигурируют в материалах дела. Их владелец рассказал следователям, что отдал Натарову на хранение $2 млн, €500 тыс. и 30 тыс. швейцарских франков. Сам экс-чиновник из-за служебных ограничений не мог оставить их у себя, поэтому передал своему другу — отцу Лены. Тот запер их в своей банковской ячейке.

«В настоящее время указанные средства хранятся у С.Л. (отца девушки. — «Известия»), который отказывается вступать в переговоры и вести конструктивный диалог по условиям возврата денежных средств», — отмечается в показаниях Дмитрия Натарова.

Передачу средств друзья не документировали — всё делали по дружбе. В конце 2018 года бизнесмен захотел получить свои деньги назад, но С.Л. заявил, что «никаких денег больше нет». Позже в беседах со следователями он подтвердил, что взял на хранение такую сумму.

Шум и ярость

Натаров и Лена обсуждали ситуацию с деньгами в переписке, причем, по данным телеканала, уже после того, как семья написала заявление в полицию.

«Натаров: Вообще семейка вы, конечно, супер! Деньги папа твой все [украл]. А, кстати, твоим родителям не стыдно за такое?

Лена: Не знаю. Думаю, нет.

Лена: Слушай, честно, я в шоке, как бы я не ненавидела человека, такое бы я никогда не сделала. Чтобы на всю страну. Это жесть!»

В переписке девушка призналась, что родители фактически заставляют ее изобличить Натарова в том, что он не совершал.

«Лена: И потом меня допытывают вопросами, это же было, но было это, нет ну ты скажи, он же тебя трогал.

Натаров: Ну соври, что было. Им спокойнее будет

Лена: Не буду я это делать, они, думаю, знают, что это не так. Им просто хочется так думать и мне тоже это внушить».

Выяснить, пытался ли бывший чиновник развратить девушку, непросто. Эксперты утверждают, что заявления о педофилии в последнее время являются достаточно популярным методом сведения личных счетов с неугодными людьми. Нередко такие заявления с ложными обвинениями становятся инструментом разборок между супругами.

Ярким примером является дело московского пластического хирурга Владимира Тапиа-Фернандеса. В 2013 году после двух лет, проведенных Тапиа-Фернандесом в СИЗО, суд признал его невиновным в педофилии. Адвокаты знаменитого хирурга тогда утверждали, что обвинения в совращении им 13-летней падчерицы в корыстных целях сфабриковала его жена, которая за время следствия успела оформить развод и с большой выгодой разделить совместное имущество.

По словам подполковника полиции в отставке Станислава Рыбчинского, в данном случае нет очевидных следов, как при других преступлениях.

— Прежде всего, всё строится на других показаниях. Как правило, описываемые события происходят без свидетелей. И часто, когда проходит большой, продолжительный период времени, — пояснил он.

Взятки гладки

Отец девушки — владелец крупного холдинга по производству и экспорту зерна. Он же обвинил Натарова во взяточничестве и выступает потерпевшим по этому делу, сказал адвокат Кирилл Бельский. По словам бизнесмена, он 10 лет платил экс-чиновнику за общее покровительство.

На первом заседании по избранию меры пресечения, которое состоялось 27 июня, суду не были представлены доказательства того, что Натаров получал взятки. В своих показаниях отец девушки не смог пояснить подробности дачи взяток — даты, номера банковских счетов и суммы взяток он якобы забыл.

Однако заявленная сумма взяток в адрес высокопоставленного чиновника — 30 тыс. рублей в месяц — также вызывает недоумение, поскольку в делах о коррупции чиновников такого уровня речь всегда идет о суммах в сотни, если не тысячи раз больших. Кроме того, мать девушки А.Л. до недавнего времени сама занимала высокую должность в системе РСХН, являясь заместителем Управления по Москве, Московской и Тульской областям. В настоящее время информация о ней на сайте ведомства отсутствует. На новостных сайтах можно найти информацию, что женщина, занимавшая аналогичную должность, в настоящее время может проверяться на причастность к коррупционным преступлениям своих подчиненных. Подтвердить данную информацию нам не удалось.

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Бывшего сотрудника РСХН задержали 26 июня. 29 июня Пресненский суд избрал Натарову меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Ранее, 27 апреля, Натаров был уволен из РСХН по собственному желанию, адвокат чиновника Кирилл Бельский объяснил тогда увольнение тем, что его клиент «не желает причинения ущерба репутации ведомства в результате развязанной против него дискредитационной кампании».