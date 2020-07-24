Попова предупредила о рисках заболевания COVID-19 за рубежом

Возобновление авиасообщения между Россией и другими странами означает появление новых рисков заболевания коронавирусом за рубежом. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу обратить внимание на то, что начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции, вовсе не означает, что все риски уже позади. Вовсе нет, вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным», ― рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова подчеркнула, что в условиях поездок за границу необходимо продолжать придерживаться мер предосторожности. Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что при выборе стран для возобновления авиасообщения предпочтения отдавались тем, где эпидситуация с коронавирусом стабильна и наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с этой даты россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа список будет расширен.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось начать в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство также направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных полетов.

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