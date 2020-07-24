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Памфилова анонсировала видеонаблюдение на выборах почти во всех регионах

Памфилова анонсировала видеонаблюдение на выборах почти во всех регионах

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет проводиться голосование. Об этом заявила в пятницу, 24 июля, на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, осталось несколько регионов, где завершается вопрос по обязательному видеонаблюдению.

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Председатель Центризбиркома добавила, что качество работы видеонаблюдения будет «не хуже, чем на общероссийском голосовании, а где-то даже и лучше».

Она отметила, что комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будет задействован лишь в единый день голосования — 13 сентября. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября они задействованы не будут.

Глава ЦИК добавила, что так было и при проведении общероссийского голосования по Конституции. «Поскольку там программа такая на один день, перезалить ее дороже стоит», — сказала она.

«Мы рекомендуем настоятельно, я надеюсь, что эта наша настоятельная рекомендация будет обязательно реализована, чтобы именно в тех помещениях, где хранятся бюллетени, если нет камер, видеорегистраторы должны быть», — заключила Памфилова.

Ранее, в пятницу, Памфилова заявила, что голосование на выборах в сентябре будет длиться три дня, с 11 по 13 сентября. Она пояснила, что это «не прихоть» ЦИК, а «требование времени», поскольку необходимо думать о «здоровье и безопасности» граждан при проведении любых мероприятий.

Госдума 21 июля приняла закон, разрешающий проведение трехдневного голосования на выборах всех уровней. Этот законопроект поддержали в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а 24 июля СФ одобрил его.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала сентябрь приемлемым временем для единого дня голосования.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев считает, что избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании и такой формат удобен для избирателей.

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