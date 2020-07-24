Памфилова анонсировала видеонаблюдение на выборах почти во всех регионах

Видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет проводиться голосование. Об этом заявила в пятницу, 24 июля, на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, осталось несколько регионов, где завершается вопрос по обязательному видеонаблюдению.

Председатель Центризбиркома добавила, что качество работы видеонаблюдения будет «не хуже, чем на общероссийском голосовании, а где-то даже и лучше».

Она отметила, что комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будет задействован лишь в единый день голосования — 13 сентября. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября они задействованы не будут.

Глава ЦИК добавила, что так было и при проведении общероссийского голосования по Конституции. «Поскольку там программа такая на один день, перезалить ее дороже стоит», — сказала она.

«Мы рекомендуем настоятельно, я надеюсь, что эта наша настоятельная рекомендация будет обязательно реализована, чтобы именно в тех помещениях, где хранятся бюллетени, если нет камер, видеорегистраторы должны быть», — заключила Памфилова.

Ранее, в пятницу, Памфилова заявила, что голосование на выборах в сентябре будет длиться три дня, с 11 по 13 сентября. Она пояснила, что это «не прихоть» ЦИК, а «требование времени», поскольку необходимо думать о «здоровье и безопасности» граждан при проведении любых мероприятий.

Госдума 21 июля приняла закон, разрешающий проведение трехдневного голосования на выборах всех уровней. Этот законопроект поддержали в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а 24 июля СФ одобрил его.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала сентябрь приемлемым временем для единого дня голосования.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев считает, что избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании и такой формат удобен для избирателей.