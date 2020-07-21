В ЦИК заявили о готовности к реализации многодневного голосования

Российская избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании. Об этом во вторник, 21 июля, заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

«Эта норма удобна для избирателей, и избирательная система готова к ее реализации», ― цитирует его ТАСС.

Булаев подчеркнул, что задача выборов ― услышать мнение большинства, а явка на них демонстрирует, насколько легитимной будет избранная власть. По его мнению, многодневные выборы помогут обеспечить возможность политикам действовать от имени большинства.

Ранее в этот день Госдума в ходе заседания приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. При этом решение о такой форме мероприятия может быть принято не позднее чем за 10 дней с даты официального объявления о назначении выборов и не подлежит пересмотру. При проведении муниципальных выборов и региональных референдумов решение о многодневном голосовании принимает избирком субъекта РФ.

Кроме того, предусматривается проведение голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования. Дополнительные возможности для голосования предлагается предусмотреть для тех населенных пунктов, где отсутствует помещение для его проведения, и для труднодоступных мест.

Также предполагается сделать возможным освобождение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока его полномочий. Такое решение должен будет принимать тот орган, который его назначил. Для этого политическая партия должна будет подать мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий члена избиркома. Однако окончательное решение принимает непосредственно избирательная комиссия.