Три удобных дня: как политики отнеслись к продленному голосованию

Голосование в течение нескольких дней — оптимальный вариант для всех участников выборов. Об этом «Известиям» заявили в ЦИК. Член Центризбиркома Евгений Шевченко отметил, что граждане положительно восприняли такую форму во время голосования по Конституции. При выборе форматов волеизъявления законодатели исходят из удобства для избирателей, сообщил «Известиям» сенатор Андрей Клишас. В парламенте мнения на этот счет разделились: в партии власти инициативу приветствовали, а оппозиция считает, что новации затруднят работу наблюдателей и создадут возможности для вбросов и фальсификаций. При этом в Общественной палате готовы выстраивать сотрудничество со всеми политическими силами для обеспечения выборов наблюдателями.

Посчитали удобной

15 июля Государственная дума во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней. Единого дня голосования эта норма не коснется, а вот на парламентских в 2021 году новый механизм уже может быть опробован. Кроме того, выборы разрешат проводить на придомовых территориях и на территориях общего пользования. Для этого понадобится отдельное решение Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК законопроект считают оптимальным с точки зрения баланса интересов избирателей и членов комиссий, сообщил Евгений Шевченко.

— Мы проводили анализ новой формы голосования в течение нескольких дней. Эта новация была положительно встречена участниками. Как с точки зрения удобства, так и с точки зрения соблюдения эпидемиологической безопасности. Социологические опросы после 1 июля подтвердили наш анализ. Мы увидели положительное отношение наших граждан к подобному виду волеизъявления, — рассказал член ЦИК, подчеркнув, что на сотрудников избирательных комиссий легла дополнительная нагрузка.

В «Единой России» поддержали инициативу и отметили высокий уровень одобрения этого механизма со стороны граждан, рассказал «Известиям» заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

— Мы проводили соцопросы и фокус-группы на территориях практически всех субъектов. Уровень поддержки колеблется от 65% до более чем 80%. Люди высказались за применение этих процедур. Все крики и шумы по поводу возможных нарушений, к счастью, не находили подтверждения, — отметил Сергей Перминов.

Согласно данным ВЦИОМа за 7 июля, более 70% россиян посчитали процедуру многодневного голосования более удобной. Сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас сообщил «Известиям», что высокая явка свидетельствует о положительном отношении граждан к предложенному механизму.

— Законодатель исходит в первую очередь из того, чтобы гражданам было обеспечено удобство для выражения своей позиции на выборах. Мы заинтересованы в том, чтобы люди, в рамках предлагаемого пока еще законопроектом срока — до трех дней, могли воспользоваться своим правом голоса в комфортное для себя время, — рассказал Андрей Клишас.

Проблемный контроль

Однако парламентская оппозиция придерживается иного мнения. Там считают, что процедура будет иметь негативные последствия для избирательного процесса.

— Это опасно, потому что у людей появятся вопросы, насколько легитимно то или иное избрание. Ведь что такое многодневное голосование? Это такая своеобразная форма досрочного голосования, против которого мы всегда выступали. Именно во время проведения досрочного голосования происходит большая часть вбросов и фальсификаций, которые потом становятся предметом громких разбирательств, — сообщил «Известиям» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он отметил, что проведение единого дня голосования в несколько дней было бы оправданно, поскольку до сих пор есть угроза эпидемии. Однако лидер партии против превращения этой нормы в постоянное правило. Не считают нужным распространять такую многодневную практику и в КПРФ.

— Трехдневное голосование сильно усложняет процедуру наблюдения и подсчета голосов. Кроме того, один из этих трех дней, скорее всего, будет рабочим, поэтому направить большую группу наблюдателей не получится. В законе не предусмотрен отгул, выходной или компенсация расходов за этот день, — сообщил «Известиям» заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Общественная палата понимает важность контроля на всех избирательных участках, отметила в разговоре с «Известиями» секретарь ОП Лидия Михеева.

— Думаю, следует придерживаться прежнего подхода — на всех участках должны присутствовать и наблюдатели от политических партий, и общественные наблюдатели, — считает она.

Юрий Афонин добавил, что этот законопроект существенно ухудшает возможность контроля для оппозиционных партий. Согласен с этой позицией и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

— Именно из-за проблем с контролем ЛДПР выступает против досрочного голосования. Как оно проходит на кораблях, например, мы вообще не знаем. Голосование на дому нам тоже никогда не давали нормально контролировать, — сообщил «Известиям» политик.

Тем не менее лидер партии признал, что эта норма дает возможность большему количеству граждан принять участие в голосовании. Предложение проводить выборы в течение двух-трех дней создает очень высокие риски для власти, считают в Партии прямой демократии.

— «Длинное» голосование нормально может работать лишь в электронном формате, в бумажном же оно сильно снижает легитимность итогов выборов, — сообщил «Известиям» руководитель регионального управления партии Тимофей Шевяков.

Процедура многодневного голосования вызывает скепсис, сообщил «Известиям» заместитель председателя партии Александр Казаков. В партии «За правду» заявили, что выступают за максимальное удобство для граждан.