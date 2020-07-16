Поисковый подряд: число интернет-фейков про COVID растет перед сентябрьскими выборами

Количество фейков о ситуации с коронавирусом в России снова увеличилось. Специалисты считают, что это напрямую связано с выборами, которые пройдут в стране 13 сентября. Директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина отметила, что наибольшее количество вбросов было именно в тех регионах, где будет проводиться голосование в рамках ЕДГ-2020. Распространение недостоверной информации направлено на создание негативного поля перед выборами, считает и первый зампред комиссии по СМИ Александр Малькевич. По его информации, россиян планируют пугать введением дистанционного обучения и чипированием.

Сентябрьские последствия

Во время голосования по поправкам в Конституцию в ходе мониторинга соцсетей было выявлено почти 9 тыс. фейков, рассказали «Известиям» в комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. На деле же количество недостоверных материалов было гораздо больше итоговой цифры, отметила член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Итоговая цифра у нас была 8791. Естественно, что общее число фейков было в разы больше. Речь идет именно о тех материалах, которые наши ребята отработали и по которым были направлены жалобы в соцсети и мессенджеры. Всего в этой работе принимали участие 126 волонтеров Лиги безопасного интернета и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, — рассказала она «Известиям».

По результатам мониторинга можно было выделить две основные категории недостоверной информации, отметила общественница. Это фейки о содержании поправок и сведения о порядке и ходе голосования. А после голосования в Сети снова начали распространяться фейки о коронавирусе, сообщила она.

Поисковый подряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Многие аккаунты снова начали распространять фейки о COVID-19. Дезинформация по коронавирусу будет продолжаться, — считает Екатерина Мизулина. — Когда мы мониторили материалы по пандемии, обнаружили, что большая часть такой информации распространялась в регионах, где в сентябре планируются губернаторские выборы.

В том, что волна дезинформации будет только усиливаться к единому дню голосования, уверен и первый зампред комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич.

— После голосования фейки были связаны с двумя моментами. Первый — отставка главы ЦИК (якобы к ней есть претензии). Вторая и основная волна идет в СМИ-иноагентах, которые смакуют истории о якобы имевших место нарушениях, — рассказал он «Известиям».

Распространение недостоверной информации нацелено на создание площадки для негативной волны против ЕДГ-2020 в сентябре, считает эксперт. По его информации, россиян будут пугать введением дистанционного обучения и чипированием.

Он также подчеркнул, что уже упомянутые 9 тыс. фейков были выявлены только за три недели. По словам специалиста, реальная цифра больше, потому что «пробросы» были замечены и до 5 июня. Большое количество подобной информации распространили СМИ-иноагенты.

Поисковый подряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Отслеживались материалы Deutsche Welle, «Голоса Америки», «Радио Свобода», ресурса «Настоящее время». Кроме этого — многие другие прозападные издания, в которых было несколько сотен фейковых публикаций, — отметил эксперт.

В профильных ведомствах уже заинтересовались распространением недостоверной информации. Например, Роскомнадзор направил в МВД материалы с фейками о голосовании в СМИ-иноагентах. Замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что сведения переданы для привлечения ресурсов к административной ответственности. В самом Роскомнадзоре не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Примерный фейк

В ходе голосования по поправкам в Конституцию общественные наблюдатели выявляли искажение фактов и заведомо ложную информацию.

— ОП Ульяновской области сообщила о поступлении анонимного сообщения, которое носило фейковый характер: женщина сообщила о выявленном «факте» двойного голосования одного и того же человека — на придомовой территории и на стационарном избирательном участке, — рассказали «Известиям» в ситуационном центре ОП РФ.

Поисковый подряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Там отметили, что общественные наблюдатели совместно с членами ТИК провели проверку данного сообщения, но информация не нашла подтверждения. С фейками столкнулись и жители Читы.

— В Чите паблик в соцсети «ВКонтакте» «Регион-75/Чита» опубликовал фейковое сообщение о возможности проголосовать без паспорта. Размещена фотография с избирательного участка на открытом воздухе. На снимке помимо сотрудников в масках и перчатках видны стол, пакет и коробка. Ни кабинок для голосования, ни урны для бюллетеней на фото нет. В сообщении указывалось, что можно голосовать без паспорта, — сообщили в центре.

Информация была опровергнута самими жителями региона, подчеркнули в ОП. Наблюдатели отметили, что фотография была сделана в момент, когда участок готовился к голосованию. В момент открытия УИК все необходимые элементы для волеизъявления граждан уже были установлены.