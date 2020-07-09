Клик души: Памфилова назвала регионы с потенциалом внедрения ЭДГ

Татарстан, Санкт-Петербург, Красноярский край, Карелия и ряд других регионов имеют высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования (ЭДГ). Об этом «Известиям» сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что освоение новых форматов зависит прежде всего от желания самих субъектов. Регионы готовы развивать современные направления. В частности, об этом «Известиям» рассказали в избиркоме Нижегородской области. Эксперты полагают, что использование ЭДГ будет оправданным как для районов крайнего Севера, так и для крупных мегаполисов.

Удачный эксперимент

Благодаря процедуре ЭДГ на общероссийском голосовании по Конституции смогли сделать свой выбор более 1 млн граждан. В беседе с «Известиями» глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что это направление — очень перспективно, и назвала регионы с высоким потенциалом внедрения «дистанционки».

— Если говорить о регионах, конечно, Татарстан, но не только. У Красноярского края большой потенциал. У нас была заявка очень хорошая из Карелии. Я думаю, что и Петербург сильный, да и много других. Есть у нас города, в которых это всё развивается, но надо по совокупности смотреть, и кто сам еще захочет опробовать технологию на региональных выборах, это должна быть их инициатива, — заявила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что двигаться к внедрению ЭДГ необходимо осторожно, поскольку параллельно нужно решить несколько проблем.

— В первую очередь это соблюдение баланса: тайна голосования, с одной стороны, с другой стороны, полная прозрачность и подконтрольность обществу. Это само по себе парадоксальное сочетание. С третьей стороны, стопроцентная защищенность, без даже минимальной возможности вторжения извне, а это угроза очень серьезная, — подчеркнула Элла Памфилова.

На голосовании по Конституции к ЭДГ были допущены только Москва и Нижегородская область. Кроме этих регионов, заявки подали Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край. Однако все они были отклонены. Удобство данной процедуры отмечал ранее и министр связи Максут Шадаев.

— Если смотреть по цифрам, то больше 90% из тех, кто заявился на электронное дистанционное голосование, проголосовали. Я считаю, что это хороший показатель, — заявлял «Известиям» министр.

Регионы также говорят о комфортности процедуры, они готовы развивать у себя эксперимент. В частности, в Нижегородской области признались, что хотели бы и дальше использовать уже опробованный формат.

— Эксперимент по внедрению дистанционного электронного голосования можно оценить положительно. Голосование прошло без каких-либо серьезных замечаний. Такую форму в Нижегородской области готовы широко внедрять при принятии соответствующих решений уполномоченными органами, — сообщили «Известиям» в региональном избиркоме.

При этом там подчеркнули, что вопрос о внедрении такой формы в Единый день голосования в 2020 году пока не стоит. В Красноярском крае «Известиям» напомнили о подаче заявки в Центризбирком.

— Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила высокую готовность со стороны региона, но обозначила ряд технических, не зависящих от Красноярского края проблем, на основании которых заявка субъекта на участие в дистанционном электронном голосовании была отклонена, — пояснили в краевой избирательной комиссии.

Многие субъекты тем не менее пока не собираются прибегать к дистанционным формам волеизъявления. В частности, в комиссии Тюменской области сообщили, что дистанционное голосование на выборах 13 сентября проводиться не будет. При этом там признали: применение такой формы позволит жителям страны активнее участвовать в политических процессах. Не будут пробовать в сентябре новые форматы и в Новосибирской области, рассказали «Известиям» в избиркоме региона.

Для всех

В рабочей группе по Конституции не исключают дальнейшего расширения практики дистанционного голосования. Об этом «Известиям» рассказал завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сурен Авакьян.

— Этот формат относительно легко можно организовать там, где достаточно продвинутая публика. В Москве, конечно, много людей, которые могут этим вариантом воспользоваться. В целом результаты электронного голосования в столице были нормальные, претензий было мало, — сообщил «Известиям» член рабочей группы.

Однако он отметил, что в большей части субъектов останутся традиционные избирательные участки. «Известия» направили запросы в свыше 10 региональных избиркомов, но не все смогли предоставить оперативный комментарий.

Эксперты полагают, что дистанционный формат голосования будет полезен во многих регионах России. В частности, это актуально для субъектов с проблемной логистикой, рассказал «Известиям» политолог Константин Калачев.

— Это особенно актуально для субъектов крайнего Севера, где можно максимально облегчить и удешевить процедуру. В других странах нет таких проблем с расселенностью людей по бескрайним территориям, — пояснил эксперт. — Но это станет соблазнительной идеей и для мегаполисов, правда там другая логика. Людей будут мотивировать удобство и возможность лишний раз не выходить в город. Молодое поколение не любит себя утруждать.

Впрочем, по его мнению, сохраняется и ряд проблем: и обеспечение тайны голосования, и идентификация пользователя, и проблема невидимости процедуры подсчета.

Политолог Александр Пожалов считает, что в числе регионов, которые могут стать следующими участниками «дистанционки», способны оказаться Татарстан и Красноярский край. Высокие шансы внедрения новых процедур в Пермском крае и Челябинской области, добавил эксперт.