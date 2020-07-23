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Матвиенко назвала сентябрь приемлемым месяцем для голосования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает сентябрь приемлемым временем для единого дня голосования. Об этом она заявила на пресс-конференции в четверг, 23 июля. Трансляцию вел сайт Совета Федерации.

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«Россия — огромная страна с большим количеством часовых поясов, разным климатом. И какое бы время ни выбрали, какой бы день ни назначили, он не устроит всех», — подчеркнула Матвиенко.

Идеальной даты нет, но этот вопрос можно и нужно обсуждать, «может, кто-то умный что-то и придумает», заявила она.

Также спикер Совфеда не согласна с идеей исключить день тишины перед выборами. Наличие такого дня — принятая международная практика, подчеркнула она. Избирателю нужно время, чтобы в отсутствие агитации определиться с выборами, считает Матвиенко.

16 июля глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что единый день голосования необходимо перенести, так как сентябрь для него — самый неудачный месяц.

По закону единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября. В 2020 году это 13 сентября.

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