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Памфилова заявила о необходимости переноса единого дня голосования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в четверг, 16 июля, в ходе заседания экспертной площадки по вопросам применения новых процедур голосования 13 сентября.

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Говоря о возможности проведения выборов в сентябре в течение нескольких дней, она отметила, что сейчас этот вопрос проработают «в точечном режиме».

Однако на будущее, по ее словам, если «это перманентно в законе будет прописано», единый день голосования нужно обязательно перенести, потому что сентябрь — самый неудачный месяц для этой процедуры.

По словам председателя ЦИК, все региональные избирательные комиссии поддержали идею о проведении голосования в течение нескольких дней на выборах в единый день голосования 13 сентября. «Что мы предлагаем сейчас обкатать на предстоящих выборах: голосование в течение двух–трех дней», — сказала она.

Памфилова добавила, что ни в одной комиссии не заявили Центризбиркому, что они категорически против предлагаемого формата голосования. «Для нас это действительно дополнительные сложности, но во главу угла мы ставим не свои сложности, а то, что это делается в интересах охраны здоровья избирателей. Все комиссии дали свои предложения, мы всё это обсудили, этот принцип — два–три дня — принят», — сказала она.

Она отметила, что ЦИК также предлагает использовать возможности голосования вне помещений на предстоящих выборах, но только там, где в этом действительно есть такая потребность. «Очень четко мы хотим прописать эту процедуру и дальше она должна быть прописана: погодные условия и другие факторы, которые отвечают запросам и вызовам наших граждан», — пояснила Памфилова.

Ранее 1 июля Памфилова заявила, что ЦИК будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования. 7 июля она сообщила, что комиссия оценит опыт многодневного голосования по поправкам в Конституцию и обсудит возможность проведения голосований в два–три дня.

Единый день голосования пройдет 13 сентября в 83 субъектах России.

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