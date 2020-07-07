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ЦИК обсудит возможность голосования в течение нескольких дней на выборах осенью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ЦИК обсудит с регионами возможность голосования в течение нескольких дней на выборах осенью, сообщила 7 июля председатель Центризбиркома Элла Памфилова «РИА Новости».

Она указала, что ЦИК сейчас анализирует полученный во время общероссийского голосования опыт и готовит соответствующие предложения.

«Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается — для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК указала, что это станет возможным при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.

По словам Памфиловой, к осени Центризбирком намерен также запустить пилотные проекты по электронному голосованию в некоторых регионах.

«К осени,к сентябрю, мы намерены запустить первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, которые были выполнены по заказу ЦИК. Опыт Москвы никуда не денется, лучшее из него возьмём. Посмотрим, кто из регионов, где будут выборы, проявит к этому интерес, и насколько это совпадет с нашими встречными предложениями"

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