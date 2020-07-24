Искусный интеллект: в России хотят ввести подоходный налог на роботов
В России предлагают ввести налог на роботов, а собранные средства направлять в созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Предложение поддерживают в Госдуме, Общественной палате и «Деловой России». Предполагается, что налоговые отчисления будут сопоставимы с 13-процентным НДФЛ со средней зарплаты в определенной профессии. Роботов сегодня начинают использовать не только на производствах, но и вместо кассиров, охранников, аналитиков и так далее. В течение 10–15 лет в стране без работы могут остаться 20 млн человек.
Помощь уязвимым
Роботизированные технологии сегодня активно заменяют людей не только на промышленных предприятиях, искусственный интеллект начинают использовать вместо работников других распространенных профессий. В результате в ближайшие 10–15 лет около 20 млн россиян могут быть уволены, сказала «Известиям» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Работодателям с каждым годом все дешевле и выгоднее «нанимать» роботов, труд которых не нужно оплачивать. При этом государство теряет НДФЛ, взносы в страховые и пенсионные фонды, сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев. Учитывая угрозу роста безработицы, которую несет в себе перспектива тотальной автоматизации труда, власти стоит продумать механизмы защиты населения, считает парламентарий.
В связи с этим Институт прогрессивного образования направил в Минфин письмо с инициативой о введении специального налога на роботов, которые заменяют живых работников. Средства предлагается собирать в созданном для этого Фонде переподготовки уязвимых профессий. С документом ознакомились «Известия».
В числе таких профессий продавцы и кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры, банковские сотрудники, аналитики и другие, уточнила Анна Маркс. Проще всего подлежат роботизации те сферы труда, которые связаны с обработкой больших массивов данных, добавил член экспертного совета ГД по цифровой экономике, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.
— Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определенной профессии, но установить точный размер отчислений можно будет только после всеохватывающей общественной дискуссии, —рассказала Анна Маркс.
Размер фонда будет зависеть от скорости роботизации бизнеса в России, добавила она.
Инициативу поддержали в комитете по бюджету и налогам ГД, в Общественной палате РФ и «Деловой России».
При обсуждении вопроса должно быть учтено мнение бизнеса, чтобы с благими намерениями не «закрутить гайки», отметил Виктор Зубарев. Собранные средства нужно не просто направлять на пополнение бюджета, а обязательно использовать для повышения компетентности людей, развивая тем самым рынок труда в целом, подчеркнул первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
Введение сборов, которые будут использоваться для переобучения кадров, можно рассматривать как социальную ответственность бизнеса в XXI веке, отметил член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.
Но принимать решения о налогах на роботов можно только тогда, когда хотя бы одна отрасль в стране будет полностью или частично автоматизирована, высказал мнение гендиректор Kravt Invest Валерий Кравцун. Сейчас массового внедрения роботизированных технологий в бизнесе пока нет, считает он.
В Минфине «Известиям» сообщили, что инициатива на рассмотрение в ведомство еще не поступила. В Минтруде отметили, что сегодня в стране уже ведется деятельность по переобучению безработных граждан.
Есть распространенное заблуждение, будто роботы когда-нибудь полностью заменят людей. Но автоматизация процессов в том числе способствует развитию новых профессиональных областей и целых отраслей, приводит к созданию более высокооплачиваемых рабочих мест, указали в пресс-службе Минтруда.
Профессии будущего
За последние 130 лет появилось немало низкоквалифицированных видов работ. Эти профессии не исчезнут полностью, но роботизация позволит оптимизировать самые неинтересные из них, полагает Валерий Кравцун.
Приходят роботы и в сферы, казалось бы, не требующие сиюминутной автоматизации и цифровизации, например, в гостиничный бизнес. Как писали «Известия», в течение 2,5 лет на территории экономической зоны «Иннополис» в России построят первый роботизированный отель. Количество персонала там будет сведено к минимуму, а основные функции станут выполнять роботы. В дальнейшем такие гостиницы появятся в Москве, Петербурге и Казани.
Валерий Кравцун считает, что в будущем вырастет спрос, во-первых, на создателей роботов, а во-вторых, на тех, кто сможет работать в связке с ними. В целом у людей появятся возможности реализовывать свои способности более креативно, чем сейчас, поскольку рутинную работу возьмут на себя цифровые технологии, добавил он.
Робот-бариста
Именно поэтому людей и нужно обучать или переобучать. Уже сегодня средний человек вследствие стремительного развития экономики вынужден менять от двух до пяти профессий за жизнь, сказал Владимир Прохоров. К примеру, быть экскурсоводом и проводить виртуальные экскурсии не одно и то же — нужны специальные цифровые компетенции, уточнил он.
В числе профессий будущего также пилоты дронов, которые заменят курьеров, юристы в сфере беспилотного транспорта или робототехники, портные для 3D-печати одежды, оценщики интеллектуальной собственности и так далее, рассказал Владимир Прохоров.