Искусный интеллект: в России хотят ввести подоходный налог на роботов

В России предлагают ввести налог на роботов, а собранные средства направлять в созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Предложение поддерживают в Госдуме, Общественной палате и «Деловой России». Предполагается, что налоговые отчисления будут сопоставимы с 13-процентным НДФЛ со средней зарплаты в определенной профессии. Роботов сегодня начинают использовать не только на производствах, но и вместо кассиров, охранников, аналитиков и так далее. В течение 10–15 лет в стране без работы могут остаться 20 млн человек.

Помощь уязвимым

Роботизированные технологии сегодня активно заменяют людей не только на промышленных предприятиях, искусственный интеллект начинают использовать вместо работников других распространенных профессий. В результате в ближайшие 10–15 лет около 20 млн россиян могут быть уволены , сказала «Известиям» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Работодателям с каждым годом все дешевле и выгоднее «нанимать» роботов, труд которых не нужно оплачивать. При этом государство теряет НДФЛ, взносы в страховые и пенсионные фонды , сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев. Учитывая угрозу роста безработицы, которую несет в себе перспектива тотальной автоматизации труда, власти стоит продумать механизмы защиты населения, считает парламентарий.

В связи с этим Институт прогрессивного образования направил в Минфин письмо с инициативой о введении специального налога на роботов, которые заменяют живых работников. Средства предлагается собирать в созданном для этого Фонде переподготовки уязвимых профессий. С документом ознакомились «Известия».

Искусный интеллект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В числе таких профессий продавцы и кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры, банковские сотрудники, аналитики и другие, уточнила Анна Маркс. Проще всего подлежат роботизации те сферы труда, которые связаны с обработкой больших массивов данных, добавил член экспертного совета ГД по цифровой экономике, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.

— Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определенной профессии, но установить точный размер отчислений можно будет только после всеохватывающей общественной дискуссии, —рассказала Анна Маркс.

Размер фонда будет зависеть от скорости роботизации бизнеса в России, добавила она.

Инициативу поддержали в комитете по бюджету и налогам ГД, в Общественной палате РФ и «Деловой России».

При обсуждении вопроса должно быть учтено мнение бизнеса, чтобы с благими намерениями не «закрутить гайки», отметил Виктор Зубарев. Собранные средства нужно не просто направлять на пополнение бюджета, а обязательно использовать для повышения компетентности людей, развивая тем самым рынок труда в целом, подчеркнул первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Введение сборов, которые будут использоваться для переобучения кадров, можно рассматривать как социальную ответственность бизнеса в XXI веке, отметил член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Но принимать решения о налогах на роботов можно только тогда, когда хотя бы одна отрасль в стране будет полностью или частично автоматизирована , высказал мнение гендиректор Kravt Invest Валерий Кравцун. Сейчас массового внедрения роботизированных технологий в бизнесе пока нет, считает он.

Министерство финансов России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Минфине «Известиям» сообщили, что инициатива на рассмотрение в ведомство еще не поступила. В Минтруде отметили, что сегодня в стране уже ведется деятельность по переобучению безработных граждан.

Есть распространенное заблуждение, будто роботы когда-нибудь полностью заменят людей. Но автоматизация процессов в том числе способствует развитию новых профессиональных областей и целых отраслей, приводит к созданию более высокооплачиваемых рабочих мест , указали в пресс-службе Минтруда.

Профессии будущего

За последние 130 лет появилось немало низкоквалифицированных видов работ. Эти профессии не исчезнут полностью, но роботизация позволит оптимизировать самые неинтересные из них , полагает Валерий Кравцун.

Приходят роботы и в сферы, казалось бы, не требующие сиюминутной автоматизации и цифровизации, например, в гостиничный бизнес. Как писали «Известия», в течение 2,5 лет на территории экономической зоны «Иннополис» в России построят первый роботизированный отель. Количество персонала там будет сведено к минимуму, а основные функции станут выполнять роботы. В дальнейшем такие гостиницы появятся в Москве, Петербурге и Казани.

Валерий Кравцун считает, что в будущем вырастет спрос, во-первых, на создателей роботов, а во-вторых, на тех, кто сможет работать в связке с ними. В целом у людей появятся возможности реализовывать свои способности более креативно, чем сейчас, поскольку рутинную работу возьмут на себя цифровые технологии , добавил он.

Искусный интеллект Робот-бариста Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Именно поэтому людей и нужно обучать или переобучать. Уже сегодня средний человек вследствие стремительного развития экономики вынужден менять от двух до пяти профессий за жизнь , сказал Владимир Прохоров. К примеру, быть экскурсоводом и проводить виртуальные экскурсии не одно и то же — нужны специальные цифровые компетенции, уточнил он.