Роботизация Нижних Мамырей: почему ИИ не лишит людей работы
Через 20–30 лет роботы заберут работу у десятков миллионов людей. Пугающие прогнозы техноевангелистов, блогеров и прочих футурологов появляются регулярно. Но статистика показывает, что бояться нужно не безработицы. О том, чем четвертая технологическая революция отличается от предыдущих, «Известия» побеседовали с директором Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгием Остапковичем.
В марте 1964 года на обложке немецкого журнала Spiegel оказался огромный робот, который собирал машины и давал пинка рабочему. В апреле 1978-го — робот поменьше, державший рабочего за шкирку. В сентябре 2016-го рука робота поднимала человека в костюме, сидевшего за ноутбуком. Всё это — аллегории на скорый захват рабочих мест роботами и рост безработицы среди людей. Тот факт, что за 55 лет с появления первой обложки проблема не стала по-настоящему серьезной, заставляет задуматься, насколько она вообще реальна.
Прогресс увеличивает количество рабочих мест
2019 год, а также несколько предыдущих и последующих называют временем четвертой технологической революции. Первая на рубеже XVIII–XIX веков была связана с усовершенствованием парового двигателя, созданием железной дороги и преобразованиями ткацких станков. Вторая — век спустя началась с изобретением электричества. Третья — во второй половине ХХ века произошла благодаря появлению компьютера. И наконец, четвертая — искусственный интеллект и роботизация.
Первые три революции действительно лишали людей работы. Об этом свидетельствует хотя бы движение луддитов в Англии в первой четверти XIX века: недовольные рабочие громили машины, вытеснявшие их с производства. Но эффект был временный. В макроэкономическом смысле безработица благодаря прогрессу уменьшалась. Во-первых, появлялись новые профессии. Во-вторых, увеличивалась производительность труда, благодаря чему росла и экономика.
Георгий Остапкович не видит серьезных препятствий для кардинальной смены профессии. Это происходило раньше: «100 лет назад 70% людей были заняты в сельском хозяйстве. Сейчас 5%. И дальше доля ВВП будет смещаться из промышленности в сферу услуг». Происходит и сейчас: «Ну, что было бы хорошего, если Александр Розенбаум стал бы врачом? Или Игорь Сечин, который выучился на филолога, работал переводчиком с португальского?»
Вместо безработицы вырастет неравенство
Реальное отличие четвертой технологической революции от предыдущих в том, что, помимо физического труда, она изменит жизни людей. Обеспеченная элита получит доступ к плодам генной инженерии и биотехнологий. И еще сильнее отдалится от рабочего класса. Вернее, от прекариата. В отличие от рабочих прошлого у будущих не будет социальных гарантий и даже стабильного заработка.
Сгладить эту разницу и снизить уровень социального напряжения в будущем можно уже сейчас, трансформируя систему образования, чтобы «не производить миллионы юристов, экономистов, а создавать новые профессии».
Сотрудница предприятия работает в художественном отделении цеха эмалированной посуды
В конце лета министр просвещения РФ Ольга Васильева объявила об исключении 100 специальностей из колледжей в следующем году. Она объяснила это тем, что некоторые профессии «устарели содержательно, другие профессии — в принципе исчезают, третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах». Среди них «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор».
А эксперты из «Сколково» выпустили атлас профессий, согласно которому к 2030 году исчезнут 57 профессий, в том числе профессии журналиста, шахтера и официанта. И вместо них появятся 186 новых, например специалист по биоэтике. Сейчас эта область на стыке медицины и философии посвящена этике эвтаназии и пересадки органов.
Будущее наступает неравномерно
Все эти процессы касаются макроэкономики. В реальности исчезновение профессий произойдет не так быстро и не так категорично. К примеру, в США за последние 20 лет из классификатора профессий (есть такой и в России) исчезла только одна профессия — лифтера. За последние 50 лет чуть больше: трубочист, телеграфист, телефонист, кучер, кузнец. И то некоторые кузнецы продолжают работать для выставок и частных заказов.
Более того, если говорить о России, футурологические прогнозы актуальны в лучшем случае для городов-миллионников. Специалисты по перемещению грузов и эксперты по клинингу в малых населенных пунктах точно сохранятся.
Тем, кто уже сейчас волнуется о том, чтобы не остаться из-за роботов без работы, директор исследовательского центра рекомендует подумать, связана ли специальность с монотонным физическим трудом. «Если человек учится в нефтяном университете на бурильщика скважин или в строительном на прораба, да, эта профессия может исчезнуть. А если работа требует взаимодействия с людьми, значит, никуда она не пропадет».