Испытание машин: 33% компаний использует искусственный интеллект

Уже треть крупных компаний в России используют искусственный интеллект, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и страховой компании Mains Group. Хотя еще пару лет назад его применяли лишь 7% организаций. Сейчас технологию машинного обучения задействуют в государственном управлении, торговле, промышленности и энергетике. Внедрение искусственного интеллекта позволяет сократить расходы, повысить производительность труда, а также минимизировать сроки принятия решений, отметили авторы исследования. В Минтруде «Известиям» рассказали, что спрос на сотрудников сферы информационно-коммуникационных технологий непрерывно растет.

Драйвер роста

Президент в октябре 2019 года утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, поставив в приоритет развитие в стране современных технологий. Важность машинного обучения и цифровизации Владимир Путин подчеркнул и выступая на ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет». По словам главы государства, их использование обеспечит рост экономики на дополнительный процентный пункт.

Российские компании не отстают от технологического прогресса. Так, по данным исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ и страховой компанией Mains Group, уже 33% крупных предприятий внедрили машинное обучение в свою деятельность. Новые технологии позволили бизнесу сократить расходы, повысить производительность труда, а также минимизировать время для принятия решений и анализа данных.

— Ещё один-два года назад всего лишь 7% предприятий применяли эту технологию, — рассказал генеральный директор Mains Group Сергей Худяков.

В России искусственный интеллект используется в государственном управлении, торговле, промышленности и энергетике, следует из результатов опроса. Цифровые технологии, получая всё большее распространение, позволяют предприятиям повышать свою эффективность и конкурентоспособность, отметил руководитель исследовательских проектов НАФИ Всеволод Хоменко. Он считает, что в дальнейшем использование «цифры» в различных отраслях экономики, прежде всего в крупном бизнесе, продолжит расти.

В качестве основных проблем при внедрении технологий предприниматели назвали необходимость перестройки существующих бизнес-процессов, неготовность персонала, недостаточный уровень цифровизации в компании, а также нехватку знаний. Для предприятий государственного сектора препятствием становится и проблема кибербезопасности.

Эффективность внедрения машинного обучения бизнес готов оценивать по рентабельности затрат на применение технологий, стоимости и срокам реализации проектов, отзывам о качестве продуктов или услуг. 40% опрошенных отметили, что планируют применять машинное обучение в ближайшие два-три года для оптимизации производства, 35% — для аналитики и исследований, 29% — для маркетинга.

Первые из первых

«Известия» спросили топ-50 крупных компаний, внедряют ли они в свою работу ИИ. В пресс-службе страховой группы СОГАЗ рассказали, что успешно применяют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в расчете рисков, урегулировании убытков, анализе медицинских услуг и работе с персоналом. По итогам 2019 года совокупный экономический эффект от использования таких технологий составит до 1 млрд рублей, ожидают в компании. Использование технологий больших данных, ИИ и машинного обучения в СОГАЗе считают одной из стратегических задач на ближайшие годы.

«Северсталь» широко использует технологии машинного обучения, которые помогают ей повысить эффективность агрегатов, улучшить качество продукции и автоматизировать процесс принятия решений, рассказал «Известиям» главный аналитик данных компании Борис Воскресенский. Инвестиции в новые технологии окупились в первый год проекта, отметил он.

МТС в 2017-м внедрил умного бота, работающего на технологии машинного обучения, рассказал директор Центра искусственного интеллекта компании Аркадий Сандлер. Робот решает запросы клиентов в приложении и на сайте. МТС также модернизирует работу службы закупок и юридического департамента с помощью технологий искусственного интеллекта.

Ранее в СМИ сообщалось, что новые технологии применяются и в ряде других крупных компаний. К примеру, «Роснефть» использует станции мониторинга данных бурения с элементами искусственного интеллекта на тяжелых буровых установках. В Сбербанке искусственный интеллект уже принимает решения о выдаче кредитов.

Есть потенциал

На рывок в сфере технологий нацелен и нацпроект «Цифровая экономика», бюджет которого составляет 1,6 трлн рублей. В него включены «дорожные карты» развития «сквозных» цифровых программ. В Минкомсвязи оперативно не ответили на вопрос «Известий» о ходе реализации проекта.

Уровень внедрения машинного обучения в России сейчас, как и во всем мире, невысок, учитывая потенциал этого направления, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Он отметил, что больше всего технология машинного обучения распространена в IT-компаниях. Именно они и должны стать локомотивом трансфера технологий в другие отрасли, добавил эксперт.

По словам директора департамента индустриальных программ Сколковского института Дмитрия Каталевского, прибыль компаний в зависимости от отрасли и внедряемых решений с помощью машинного обучения может варьироваться от 5% до 30% и более. Эксперт считает, что искусственный интеллект в ближайшее время затронет все без исключения отрасли. На сегодня в его использовании преуспели банки, ритейл, HR и индустрия развлечений. В государственном секторе новые технологии распространены в системе обеспечения безопасности, контроля трафика на дорогах и распознавания номеров автомобилей.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что спрос на сотрудников сферы информационно-коммуникационных технологий непрерывно растет. Так, в конце сентября 2017 года в органы службы занятости было заявлено 6,4 тыс. вакансий для таких специалистов, в конце сентября 2019-го — 8,6 тыс. вакансий.