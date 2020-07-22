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Захватившего заложников в Луцке обвинили в терроризме
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Захватившего заложников в Луцке обвинили в терроризме

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Фото: соцсети
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Захвативший заложников в украинском Луцке мужчина находится в СИЗО, ему предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил в среду, 22 июля, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».

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«Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Дальше его ожидает выбор меры пресечения. Я убежден, что суд никакой другой меры пресечения ему не выберет, кроме как безальтернативного содержания под стражей. Дальше его ждут судебные разбирательства», — сказал Геращенко.

Он отметил, что суд учтет отсутствие жертв при захвате заложников. В то же время замминистра не исключил, что возможное максимальное наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы.

Накануне вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал.

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