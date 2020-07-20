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В МЧС рассказали о поисках пропавшего в Бурятии самолета Ан-2

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Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов
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Три борта МЧС примут участие в поисках переставшего выходить на связь самолета Ан-2 в Бурятии. Об этом сообщили в региональном центре управления в кризисных ситуациях.

В ведомстве отметили, что два самолета спасателей уже вылетели из Иркутской области, еще один должен вылететь из Бурятии, передает «Интерфакс».

Как рассказал начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер, самолет вылетел вечером в воскресенье, в 19:25 по местному времени (14:25 мск).

«Руководитель авиакомпании "Феникс" знал о вылете, поэтому предполагаемый район поиска нам известен», - приводит его слова ТАСС.

Как сообщает РЕН ТВ, пропавший самолет выполнял разведочный рейс.

По данным телеканала, с местной авиабазой был заключен контракт на опыление лесов от тутового шелкопряда. На борту пропавшего самолета находились шесть человек, включая пятерых командиров других воздушных судов и второго пилота, которые ранее прибыли из Ачинска.

Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опылению.

Также известно, что Ан-2 совершал полет под управлением командира экипажа Виталия Матвиевского.

Ранее 19 июля стало известно, что самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходит на связь.

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