Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии

Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходит на связь. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, самолет совершал полет по территории Бурятии и Иркутской области.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.

На борту воздушного судна находятся шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира.

«Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен», - добавили в главке МЧС.