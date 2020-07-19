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Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии
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Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходит на связь. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, самолет совершал полет по территории Бурятии и Иркутской области.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.

На борту воздушного судна находятся шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира.

«Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен», - добавили в главке МЧС.

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