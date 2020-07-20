Не пустят за порог: Минфин готовится удержать госдолг на уровне ниже 20% от ВВП

Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у «Известий»). Ранее министерство анонсировало намерение резко увеличить заимствования в нынешнем году, а также продолжить ускоренными темпами занимать в следующем. В 2020-м госдолг может вырасти до 17% по отношению к последнему прогнозу Минэка. Если активная антикризисная политика будет продолжена, пробить планку в 20% от объема экономики обязательства РФ могут ближе к концу 2022 года, полагают эксперты. При этом безопасный уровень, по мнению экономистов, составляет около 30%.

Долг на предохранителе

На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей, из которых 11,2 трлн — внутренние обязательства, а еще 3,6 трлн — внешние. Это примерно 13% ВВП, если сравнивать сумму обязательств с показателями, предусмотренными последней редакцией закона о бюджете. Этот документ был принят еще до наступления «коронакризиса» и согласно утвержденному бюджету, ВВП на 2020 год оценивался на уровне 113 трлн рублей. В последнем макропрогнозе Минэкономразвития показатель был существенно скорректирован — до 106 трлн. Относительно этого уровня нынешний госдолг составляет примерно 14% ВВП.

Ранее Минфин анонсировал на 2020 год беспрецедентную по меркам последних лет программу заимствований. Ведомство решило более чем вдвое увеличить размещение гособлигаций по сравнению с изначально запланированным. В общей сложности министерство собирается привлечь в долг 5 трлн рублей — преимущественно на внутреннем рынке, заявлял ранее замглавы Минфина Владимир Колычев. Чистые заимствования — с учетом погашения ранее взятых обязательств — составят 4 трлн рублей. Именно на эту сумму и вырастет суммарный объем госдолга.

минфин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С начала года министерство уже разместило бумаги на 1 трлн рублей. Таким образом, к концу года госдолг может вырасти еще на 3 трлн рублей или примерно на 3 п.п. по отношению к итоговому ВВП — с нынешних 14 до 17%.

Рост объема обязательств продолжится и в следующем году. Изначально на 2021-й было запланировано привлечь в чистом выражении 1,6 трлн рублей. Однако, по словам Владимира Колычева, в 2021-м госдолг может вырасти и более существенно — доходы бюджета еще не восстановятся до докризисных уровней.

При этом в ближайшие пять лет Минфин не собирается наращивать объем обязательств выше 20% ВВП, следует из плана его деятельности на 2020–2025 годы (есть у «Известий»). Именно такой уровень ведомство считает безопасным для финансовой устойчивости. На вопрос «Известий», как будет действовать Минфин, если госдолг приблизится к этому порогу, в его пресс-службе ответили довольно уклончиво.

— Объем заимствований на предстоящую трехлетку будет утвержден законом о бюджете, который будет внесен в правительство осенью, — сообщили там.

Можно до 30

Привлеченные в долг средства Минфин направляет на компенсацию выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета. Потери от продажи энергоресурсов возмещаются из резервов — Фонда национального благосостояния.

В этом году дополнительные заимствования Минфин направит на реализацию антикризисного плана. По словам Владимира Колычева, расходы бюджета в 2020-м вырастут с изначально предусмотренных 19,7 до 23 трлн рублей минимум. На следующий год, согласно проекту национального плана восстановления экономики, траты казны должны сохраниться на уровне как минимум 19,7 трлн рублей.

Если ведомство продолжит стимулировать экономику нынешними темпами, то госдолг по отношению к ВВП может пробить планку в 20% ВВП уже в конце 2021-го — начале 2022 года, полагает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Неэнергетические доходы вернутся к докризисному уровню примерно к 2023-му, поэтому значительную часть дефицита придется покрывать из заимствований.

Всё будет зависеть от того, насколько готовым продолжать активную антикризисную политику окажется Минфин, отметил эксперт. По его оценке, в 2021-м ведомство вернется к бюджетной консолидации и поддержка экономики будет довольно сдержанной. Поэтому порог в 20% вряд ли будет преодолен — по крайней мере в ближайшее время, резюмировал Антон Покатович.

счетная Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Из-за повышенного дефицита бюджета в 2020–2021 годах рост долга может составить более 5 п.п. ВВП, оценил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. То есть примерно до 17% от объема экономики. Если кризис не затянется дольше следующего года, уровень гособязательств стабилизируется — соответственно, граница в 20% ВВП в ближайшие три года пробита не будет, согласен эксперт.

Госдолг развивающихся стран по отношению к ВВП по итогам I квартала 2020 года составил 54%, следует из данных Института международных финансов (IIF, объединение крупнейших глобальных финансовых организаций — банков, аудиторов и так далее). По подсчетам его экспертов, Россия по этому показателю занимает одно из последних мест среди крупных экономик. Ее госдолг IIF оценивает в 14% ВВП. В Китае этот показатель превышает 55%. В прочих развивающихся странах госдолг также значительно выше — более 90% у Бразилии, 68,6% у Индии, 50% у Польши, 39% у Мексики и 36% у Турции.

Безопасный потенциал расширения объемов госдолга РФ остается весьма существенным, уверен Антон Покатович. Обязательства могут быть и выше 30%, не создав при этом масштабных рисков для устойчивости бюджетной системы, считает он.

По большинству метрик долговой нагрузки Россия еще очень далека от уровней, которые в мире обычно начинают считать тревожными, согласился и Дмитрий Куликов. Сомнения в возможности обслуживать обязательства — в любых, в том числе и в кризисных условиях — не возникают в странах с уровнем долга ниже 40–50% ВВП, напомнил эксперт.

В Счетной палате на просьбу «Известий» оценить риски превышения обязательств планки в 20% сообщили, что в международной практике безопасным считается уровень госдолга в пределах до 20% ВВП. Впрочем, для каждой страны он определяется индивидуально — исходя из уровня развития ее экономики и устойчивости к стрессовым ситуациям.