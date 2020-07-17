Песков заявил об ответственности журналиста за свои статьи

Журналист должен чувствовать ответственность за то, что пишет. Об этом 17 июля в интервью «Авторадио» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Журналист должен обладать внутренним чувством ответственности за конечный результат своего труда. Эта ответственность усиливается в той степени, в какой увеличивается количество лжи вокруг, ложной информации. Журналист должен каким-то образом отличать ложную информацию от правдивой, если, конечно, журналист не преследует иные цели», — сказал он.

Отвечая на вопрос, каким он видит идеального журналиста, Песков сказал, что он должен в совершенстве владеть современными технологиями, обладать широким кругозором и феноменальной обучаемостью.

Он обратил внимание на то, что, освещая работу президента России, один и тот же журналист в один день пишет о металлургическом заводе, на следующий день — о сельском хозяйстве, а через день — о космосе. И каждый раз он должен «не лениться» и делать для себя бэкграунд по определенным отраслям.

«Ты должен уметь этим экспертом становиться в самые сжатые сроки», — подчеркнул Песков.

Ранее, в пятницу, Песков заявил о скором наступлении многополярности в сфере СМИ.