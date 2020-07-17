Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Оперштаб отчитался о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
Армия
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Мир
Песков заявил о скором наступлении периода многополярности в сфере СМИ
Мир
Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»
Общество
Мост через Амур в Китай запланирован к запуску по временной схеме к 1 сентября

Песков заявил об ответственности журналиста за свои статьи

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист должен чувствовать ответственность за то, что пишет. Об этом 17 июля в интервью «Авторадио» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Журналист должен обладать внутренним чувством ответственности за конечный результат своего труда. Эта ответственность усиливается в той степени, в какой увеличивается количество лжи вокруг, ложной информации. Журналист должен каким-то образом отличать ложную информацию от правдивой, если, конечно, журналист не преследует иные цели», — сказал он.

Отвечая на вопрос, каким он видит идеального журналиста, Песков сказал, что он должен в совершенстве владеть современными технологиями, обладать широким кругозором и феноменальной обучаемостью.

Он обратил внимание на то, что, освещая работу президента России, один и тот же журналист в один день пишет о металлургическом заводе, на следующий день — о сельском хозяйстве, а через день — о космосе. И каждый раз он должен «не лениться» и делать для себя бэкграунд по определенным отраслям.

«Ты должен уметь этим экспертом становиться в самые сжатые сроки», — подчеркнул Песков.

Ранее, в пятницу, Песков заявил о скором наступлении многополярности в сфере СМИ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020