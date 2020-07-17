Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мурашко назвал сумму вложений в борьбу с коронавирусом
Армия
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Мир
Песков заявил о скором наступлении периода многополярности в сфере СМИ
Мир
Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»
Общество
Мост через Амур в Китай запланирован к запуску по временной схеме к 1 сентября

Песков заявил о скором наступлении периода многополярности в сфере СМИ

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тенденциозная подача информации о России в мировых СМИ имеет место, но сейчас в информационной сфере наступает период многополярности, что дает возможность получать больше разнообразной и правдивой информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу, 17 июля, интервью «Авторадио».

Пусть не говорят: идет кампания ликвидации русскоязычных СМИ Балтии
Власти Эстонии, Латвии и Литвы ведут «информационную зачистку»

По словам представителя Кремля, сегодня любая страна вынуждена рассказывать свою историю. Чем сильнее, самостоятельнее и сувереннее становится страна, тем большее недовольство она вызывает у тех, кто хочет доминировать на мировой арене.

«Тенденциозная подача любой информации о нашей стране действительно имеет место во многих западных СМИ, в том числе в ведущих СМИ мира, ведь мировую повестку дня всегда формировали англосаксонские СМИ, то есть, грубо говоря, американцы и англичане. Вот они всегда, их СМИ: их газеты, их телеканалы, их мировые агентства формировали повестку дня мировую», — подчеркнул пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что сейчас мир становится многополярным и информационная картина также меняется.

«Уже не только англосаксы в информационном плане являются законодателями моды, уже китайские СМИ имеют право голоса и возвышают свой голос всё больше и больше, российские СМИ и так далее и тому подобное. То есть здесь тоже наступает период многополярности, что является залогом того, что люди в мире начинают получать больше разнообразной и, следовательно, правдивой информации», — выразил мнение Песков.

В ходе интервью Песков также высказался по поводу российского лидера Владимира Путина. По словам представителя Кремля, Путин является самым влиятельным политиком в мире, а быть его пресс-секретарем — большая удача.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020