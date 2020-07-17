Песков заявил о скором наступлении периода многополярности в сфере СМИ

Тенденциозная подача информации о России в мировых СМИ имеет место, но сейчас в информационной сфере наступает период многополярности, что дает возможность получать больше разнообразной и правдивой информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу, 17 июля, интервью «Авторадио».

По словам представителя Кремля, сегодня любая страна вынуждена рассказывать свою историю. Чем сильнее, самостоятельнее и сувереннее становится страна, тем большее недовольство она вызывает у тех, кто хочет доминировать на мировой арене.

«Тенденциозная подача любой информации о нашей стране действительно имеет место во многих западных СМИ, в том числе в ведущих СМИ мира, ведь мировую повестку дня всегда формировали англосаксонские СМИ, то есть, грубо говоря, американцы и англичане. Вот они всегда, их СМИ: их газеты, их телеканалы, их мировые агентства формировали повестку дня мировую», — подчеркнул пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что сейчас мир становится многополярным и информационная картина также меняется.

«Уже не только англосаксы в информационном плане являются законодателями моды, уже китайские СМИ имеют право голоса и возвышают свой голос всё больше и больше, российские СМИ и так далее и тому подобное. То есть здесь тоже наступает период многополярности, что является залогом того, что люди в мире начинают получать больше разнообразной и, следовательно, правдивой информации», — выразил мнение Песков.

В ходе интервью Песков также высказался по поводу российского лидера Владимира Путина. По словам представителя Кремля, Путин является самым влиятельным политиком в мире, а быть его пресс-секретарем — большая удача.