Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на юго-востоке Украины путем выполнения Минских соглашений. Об этом в среду, 15 июля, пишет Hasepost со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Он уточнил, что лидеры затронули тему оружейного эмбарго в отношении Ирана, а также военные действия в Ливии.

8 июля ФРГ выделила €2 млн на разминирование Донбасса. Средства поступят на счет фонда HALO Trust.

Вице-премьер и представитель Украины в контактной группе Алексей Резников считает, что Минские соглашения устарели, «на камне они не высечены» и отказ Украины от них возможен.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя эти слова, указал, что выход из договоренностей будет означать полный отказ от переговоров со стороны Украины. Он призвал Киев прояснить свою позицию по данному вопросу и либо подтвердить намерение разрушить «Минск», либо опровергнуть слова Резникова.

12 июля украинский вице-премьер прояснил свои заявления, отметив, что Украина привержена Минским договоренностям, но хочет их «модернизировать».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Стороны договорились о продлении закона об особом статусе самопровозглашенных республик Донбасса, полном прекращении огня на востоке Украины до конца 2019 года, расширении миссии ОБСЕ с целью обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, обмене пленными по принципу «всех на всех» и разведении сил в трех новых пунктах на Донбассе к концу марта 2020 года.