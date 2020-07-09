В Киеве назвали неактуальными Минские соглашения

Минские соглашения во многом уже неактуальны, заявил в четверг, 9 июля, вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«О минских соглашениях я даже процитирую госпожу (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях — 2014-2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения», — приводит его слова телеканал «Украина 24».

15 июня полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов заявил, что Украина в ходе переговоров отказалась считать себя связанной какими-либо обязательствами в связи с Минскими соглашениями. По его словам, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе Александр Мережко назвал комплекс мер рекомендацией, а не руководством к действию.

При этом ранее руководство Украины, включая заявления президента страны Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, всегда подтверждало, что комплекс мер по урегулированию конфликта на территории Донбасса мер безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и ДНР и ЛНР, добавил полпред.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.