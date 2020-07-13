В Киеве снова выступили за модернизацию Минских соглашений

Вице-премьер Украины, представитель государства в контактной группе по Донбассу Алексей Резников 12 июля подтвердил приверженность Киева Минским соглашениям, однако заявил о необходимости их модернизировать.

«Наша делегация постоянно говорила, что Минские соглашения требуют модернизации, требуют пересмотра, изменений. Но мы на сегодняшний день остаемся сторонниками того, что следует на сегодняшний день выполнить «Минск», поскольку мы про него договорились, хотя это политические договоренности, <...>, а не какой-то международно-правовой договор», — рассказал Резников в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, выполнение некоторых пунктов Минских соглашений для Киева недопустимо — это касается, например, закрепления особого статуса Донбасса в конституции Украины.

9 июля Резников заявил, что Минские соглашения устарели и не соответствуют современным реалиям. По его словам, «они на камне не высечены», и отказ Украины от них возможен.

15 июня правительство Украины выступало за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.