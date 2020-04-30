Нормандский реформат: что мешает урегулированию кризиса в Донбассе

За пять месяцев, прошедших после саммита в «нормандском формате», урегулирование украинского кризиса не сдвинулось с мертвой точки. К такому выводу пришли главы МИД Германии, России, Франции и Украины на переговорах 30 апреля , призвав трехстороннюю контактную группу (ТКГ) предпринять дополнительные шаги в поддержку перемирия. По оценке министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, новому саммиту препятствует не только пандемия COVID-19 — сначала надо реализовать решения предыдущей встречи на высшем уровне.

Прогресса нет

30 апреля главы МИД «нормандского формата» по инициативе немецкого министра Хайко Мааса провели переговоры в режиме онлайн. Задача этой встречи — проанализировать, как реализуются решения саммита, который прошел в Париже в декабре 2019 года. Следующая встреча на уровне министров иностранных дел может пройти примерно через месяц — по словам Хайко Мааса, к тому моменту необходимо «создать условия для проведения в обозримом будущем нового саммита в «нормандском формате». На нынешних переговорах стороны попытались дать импульс забуксовавшей в последнее время работе ТКГ.

Во время итоговой пресс-конференции шеф российской дипломатии Сергей Лавров проговорил по пунктам, на какой стадии находится реализация решений парижского саммита . Тогда, напомним, лидеры Германии, России, Франции и Украины договорились о девяти положениях. В частности, о внедрении в украинскую конституцию «формулы Штайнмайера» (сначала — особый статус Донбасса, следом проведение там местных выборов и лишь затем передача Киеву контроля над границей с РФ), полноценном перемирии в регионе до конца 2019 года, разведение сил в трех пунктах до марта 2020 года, а также об увеличении числа пропусков для гражданских лиц.

По словам Сергея Лаврова, из девяти пунктов на сегодня выполнен только один, да и то частично. Речь идет об обмене удерживаемыми лицами, который надо реализовывать по формуле «всех на всех». Два таких обмена прошли в декабре и апреле, в результате в общей сложности Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР вернули 230 человек. На практике стороны столкнулись с тем, что сначала надо установить всех, кто подлежит обмену, а потом выяснить, хотят ли эти люди, чтобы их вернули другой стороне, — эти процедуры тормозят процесс, который в итоге идет асимметрично (разное число обмениваемых с обеих сторон).

При этом Москва настаивает на том, чтобы решением конфликта Киев, ДНР и ЛНР занимались без посредников. «Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе», подчеркнул Сергей Лавров.

Первый шаг в этом направлении был сделан на ТКГ в марте этого года, когда прозвучала идея создать в политической подгруппе консультативный совет. Однако инициатива встретила сильное сопротивление в Киеве, и сейчас представляется невыполнимой. Как заявил по итогам переговоров 30 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, диалог реален лишь «с украинцами, которые живут на оккупированных территориях».

— Мы стремимся к этому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев из оккупации, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий, — подчеркнул он.

Фактор COVID

Другая проблема — прекращение огня. Главы МИД призвали контактную группу принять «дополнительные меры в поддержку перемирия». Сергей Лавров, ссылаясь на данные Совместной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил, что с декабря 2019 года украинские силы 20 обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в то время как подконтрольные Киеву территории, с проживающими на них людьми, не подвергались ударам ни разу.

— Сейчас в контактной группе ведутся переговоры о дополнительных мерах, которые позволили бы реально поддерживать режим прекращения огня. Например, это публикация и официальное распространение соответствующих приказов, расследование фактов нарушений, наказание тех, кто признается виновным в этом, — заявил «Известиям» представитель ЛНР в политической подгруппе, советник главы республики Родион Мирошник. — Но главное для устойчивости режима прекращения огня, как и в любом конфликте, — это разведение сил и средств.

Этот пункт также не был реализован. На саммите в Париже речь шла о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на то, чтобы договариваться лишь по трем пунктам. Как сказал 30 апреля Сергей Лавров, если бы в декабре был согласован призыв к полному разведению сил, «сейчас, наверно, у нас были бы несколько иные итоги работы на этом направлении».

Пандемия COVID-19 стала дополнительным фактором, который осложнил переговоры. Так, в адрес самопровозглашенных донбасских республик прозвучали обвинения в том, что из-за коронавируса на их территорию был затруднен доступ представителям СММ ОБСЕ . Шеф российской дипломатии эти обвинения отверг, обратив внимание на то, что некоторые страны Евросоюза из-за коронавируса отзывают из миссии своих представителей.

— Никакого решения, никакого блокирования доступа СММ в Донбасс не существует. Существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему, но, подчеркну еще раз, и правила ОБСЕ для всех своих полевых миссий, и действия государств, которые делегировали своих граждан в миссию ОБСЕ, а теперь отзывают их оттуда, подтверждают, что никакого здесь ущемления полномочий этой миссии не существует, — заявил Сергей Лавров.

По словам Родиона Мирошника, проблемы с доступом СММ носят технический характер из-за введенного в Донбассе карантина, при котором профилактику (измерение температуры, обработку автомобилей) должны проходить все, кто пересекает линию соприкосновения. Он подчеркнул: в доступе на территорию республик ОБСЕ никто не отказывает, а все дополнительные сложности будут сняты, как только закончится эпидемия.

Возникает вопрос, насколько переговоры министров повлияют на работу ТКГ. По оценке главы Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, пока Россия и Украина остаются на тех же позициях, принципиальных изменений ждать не стоит.

— Москва настаивает на выполнении всех пунктов Минских соглашений, Киев же открыто высказывается против них. Таким образом, позиции сторон взаимонеприемлемы, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт . — Что касается Берлина и Парижа, то они не могут позволить себе занять позицию, которую можно было бы интерпретировать как поддержку страны, по их мнению, нарушающей международное право.