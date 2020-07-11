Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений

Официальному Киеву стоит либо опровергнуть, либо подтвердить слова своего представителя в контактной группе по Донбассу Алексея Резника, назвавшего Минские соглашения «неактуальными». Об этом 10 июля заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак,

Он подчеркнул, что если Украина решит пересмотреть «Минск-2», то это будет означать отказ от всех договоренностей и переговоров по Донбассу.

По словам Козака, Москва не перестает удивляться тому, что украинские министры, вице-премьеры и другие представители власти, которые и должны озвучивать позицию своей страны по тем или иным вопросам, делают противоречивые заявления, которые потом опровергаются.

«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений», - сказал он журналистам.

Так, еще несколько дней назад представители Украины заверяли в приверженности минским договоренностям, хоть и пытались их «оригинально, по-своему интерпретировать», напомнил Козак.

По его мнению, вероятный отказ от «Минска» говорит о понимании Киевом того, что ни в Берлине, ни в Париже украинскую «оригинальность» в этом вопросе не поддержат.

Представитель РФ выразил сожаление, что из-за Украины снова отодвигается урегулирование в Донбассе, а переговоры, в том числе в «нормандском формате», оказались зря потраченным временем.

Козак добавил, что Москва продолжит оказывать посильную гуманитарную помощь жителям Донбасса и будет ждать официального комментария Киева.

9 июля Резник заявил, что Минские соглашения устарели и не соответствуют современным реалиям. По его словам, «они на камне не высечены» и отказ Киева от них возможен.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.