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Суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple штрафа в €13 млрд

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Европейский суд отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с компании Apple рекордного штрафа в €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. Об этом стало известно в среду, 15 июля

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«Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение [со стороны Apple] положений европейских норм по конкуренции», — говорится в опубликованном в Twitter вердикте суда.

Данное решение может стать прецедентом для пересмотра других крупных штрафов Еврокомиссии в отношении мировых IT-гигантов, таких как Google, Microsoft, Intel.

Указано, что Еврокомиссия вправе оспорить решение путем апелляции. На это ей предоставляется два месяца и десять дней. В случае подачи апелляции дело будет рассмотрено высшим судом ЕС, который вынесет окончательное решение.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила о том, что Евросоюз ознакомится с решением суда и рассмотрит дальнейшие действия.

«Мы тщательно изучим решение суда и обдумаем возможные шаги», — цитирует ее Financial Times.

К тому же Вестагер заявила, что Еврокомиссия будет продолжать рассматривать агрессивные меры налогового планирования на предмет соответствия правилам государственной помощи ЕС, чтобы оценить, не влекут ли они за собой неоправданные фискальные преимущества.

30 августа 2016 года Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором потребовала от Apple возместить невыплаченные налоги. ЕК провела расследование и пришла к выводу, что Ирландия предоставила американской компании неоправданные фискальные преимущества, что позволило Apple заплатить значительно меньше налогов.

Избежать уплаты налогов почти со всех прибылей, получаемых от продажи продукции на рынке ЕС, Apple смогла благодаря особенности налогового режима в Ирландии.

В результате разбирательств правительство Ирландии договорилось с Apple относительно условий возврата неуплаченных налогов на сумму около €13 млрд.

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