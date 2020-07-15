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Добровольцы хорошо перенесли испытания вакцины от COVID-19

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом 15 июля сообщил представитель университета.

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«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 12 июля, стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Ученые разделили испытуемых на две группы, одна из которых получала одну дозу вакцины, а вторая — две. В первые дни после вакцинации у добровольцев наблюдалась повышенная температура тела, однако других негативных реакций не было выявлено. По словам Лукашева, все они чувствуют себя отлично.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.

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