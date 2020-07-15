Добровольцы хорошо перенесли испытания вакцины от COVID-19

Добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом 15 июля сообщил представитель университета.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 12 июля, стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Ученые разделили испытуемых на две группы, одна из которых получала одну дозу вакцины, а вторая — две. В первые дни после вакцинации у добровольцев наблюдалась повышенная температура тела, однако других негативных реакций не было выявлено. По словам Лукашева, все они чувствуют себя отлично.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.

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