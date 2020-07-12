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В России завершились тесты первой в мире вакцины от коронавируса

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Фото: Минобороны РФ/ТАСС
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В Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — заявил он «РИА Новости» в воскресенье, 12 июля.

Уточняется, что первая группа добровольцев будет выписана в среду, 15 июля, вторая — 20 июля, однако медицинское наблюдение за ними продолжится, поскольку врачам необходимо оценить состояние их иммунитета.

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По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Ученые разделили испытуемых на две группы, одна из которых получала одну дозу вакцины, а вторая — две. В первые дни после вакцинации у добровольцев наблюдалась повышенная температура тела, однако других негативных реакций не было выявлено. По словам Лукашева, все они чувствуют себя отлично.

Длительный период участники исследования находились в изоляции, а их контакты с внешним миром были ограничены еще до начала испытаний, чтобы не допустить заражение коронавирусом.

Пребывание в замкнутом пространстве сказалось на психологическом состоянии добровольцев, поскольку в ходе исследования происходили конфликтные ситуации, возросло эмоциональное напряжение. Для того, чтобы нормализовать ситуацию, к работе привлекли психологов.

Дальнейший план разработки вакцины будет определен стратегией разработчика, включая сложность эпидемиологической ситуации с вирусом и масштабов производства, отметил Лукашев.

10 июля сообщалось, что российские специалисты приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний этой вакцины от нового типа коронавируса.

Состояние участников испытаний оценивалось как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.

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