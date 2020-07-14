В подмосковном Долгопрудном загорелся склад

В городе Долгопрудный в Московской области загорелся склад. Видео с места происшествия опубликовал во вторник, 14 июля, телеканала РЕН ТВ.

На кадрах видно здание, охваченное огнем, и исходящие от него клубы дыма.

Отмечается, что пожар произошел в микрорайоне Хлебниково.

ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах отмечает, что это обувной склад, он горит на площади 6,5 тыс. кв м. Обрушилась кровля здания.

«Пожар на складе по адресу улица Новая, дом 1а происходит по всей площади», — сказал собеседник агентства. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности.

По данным регионального МЧС, к тушению огня привлекли девять единиц техники и 27 человек.

Ранее в интернете появилось видео того, как в подмосковных Котельниках после удара молнии загорелся Дом культуры «Дружба». Информация о пострадавших и площадь пожара не уточнялись.