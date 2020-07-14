Опрос с пристрастием: будет ли гендиректор РУСАДА отправлен в отставку

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал аудиторский отчет о деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Проверяющие усомнились в обоснованности трат организации на сумму более 110 млн рублей — речь идет о договорах с подрядчиками, услугах такси, персональных занятиях английским языком для руководителя и т.д. Генеральный директор Юрий Ганус даст ответ на заседании Наблюдательного совета, которое состоится в ближайшие 10 дней. Сам глава РУСАДА заявил «Известиям», что уверен в своей невиновности. Однако в ОКР не исключают, что отчетом заинтересуются правоохранительные органы.

Директор под подозрением

В конце прошлой недели Юрий Ганус провел очень длинную пресс-конференцию, где опроверг любые подозрения в свой адрес. Генеральный директор зачитывал документы из бухгалтерской отчетности, которые подтверждали: слухи о многомиллионных затратах на такси и зарубежные командировки не имеют под собой никаких оснований. Однако 13 июля двое учредителей агентства — президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков — заявили обратное. По словам Позднякова, углубленный аудит РУСАДА выявил грубые нарушения финансовой деятельности.

— Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углубленный аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами, — сказал Станислав Поздняков. — Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утвержденными стандартами. С учетом того что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям.

Опрос с пристрастием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Уже ночью подробный 55-страничный отчет аудиторской компании «Финэкспертиза» появился на сайте ОКР. В нем говорится о ряде выявленных нарушений, а также о возможных фактах коррупции . В частности, сказано в документе, «вопрос работы с физическими лицами — подрядчиками по договорам ГПХ (гражданско-правового характера. — «Известия») неразрывно связан с финансированием их деятельности, и как следствие этого, является коррупционноемким; также в связи с тем, что физическими лицами в 2018 году оказано услуг РАА «РУСАДА» примерно на 57 млн рублей, а в 2019 году на 53 млн рублей, [это] потенциально может указывать на факты коррупции и коррупционного поведения».

Таким образом, спорная сумма превышает 110 млн рублей. Также в документе «Финэкспертизы» идет речь о несовпадении отчетов о пользовании такси и зарубежных командировок с фактическими датами проведения мероприятий, возможно, поддельных или стандартизированных подписях на ряде документов с подрядчиками, частных уроках английского языка для Юрия Гануса в рабочее время и за счет средств РУСАДА и пр.

Так, например, общая сумма оплаты услуг такси для работников РУСАДА за два года превысила 11 млн рублей. В отчете утверждается, что некоторые поездки с участием Юрия Гануса были сознательно удалены из системы, с тем чтобы ввести в заблуждение проверяющих. При этом стоит учесть, что всего услугами такси в РУСАДА пользовались около полутора сотен человек, включая офицеров допинг-контроля и транспортировщиков проб. И, несмотря на крупную сумму, аудит не выявил здесь никаких системных нарушений, кроме нескольких случаев с удаленными файлами.

Всё не так однозначно

1 млн рублей в РУСАДА был потрачен на программное обеспечение, которое позволяет агрегировать персональные данные спортсменов на основе сведений из соцсетей. Это необходимо для выявления потенциальных допинговых нарушений. По мнению аудиторов, траты были не обоснованы в связи с низкой эффективностью подобного метода расследований.

По данным проверяющих, Юрий Ганус также установил себе ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 140 тыс. рублей, в дополнение к 159 тыс. оклада. Однако это было сделано официально и указывалось в трудовом договоре, который со стороны работодателя подписал глава Наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев, отмечено в отчете.

Опрос с пристрастием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теперь решение о будущем Юрия Гануса примет тот самый Наблюдательный совет во главе с Ивлевым, который также является управляющим партнером одной из крупнейших аудиторских компаний Ernst&Young. Точной даты заседания Наблюдательного совета пока нет — известно, что оно состоится в течение 10 дней с момента получения отчета.

Не исключено, что генеральному директору РУСАДА придется отвечать в том числе и перед правоохранительными органами. Хотя в отчете с уверенностью не говорится ни об одном эпизоде коррупции, все они, цитируя аудиторов, «могли случиться с той или иной вероятностью».

— Когда информация станет публичной, то любые органы, включая правоохранительные, будут иметь доступ к ней и принимать решения в рамках своей компетенции, — заявил Станислав Поздняков.

Сам Юрий Ганус заявил «Известиям», что готов ответить перед членами наблюдательного совета по каждому спорному пункту.

— Я уверен в своей правоте, и бояться мне нечего. Каких-то серьезных нарушений аудитом выявлено не было. Глава ОКР сгущает краски, — подчеркнул он.

Юрий Ганус возглавил РУСАДА в сентябре 2017 года. Кресло генерального директора агентства на тот момент пустовало — исполняющий его обязанности Анна Анцелиович подала в отставку еще в марте 2017-го. До работы в РУСАДА Юрий Ганус был максимально далек от спорта и медицины. Преподавал в Бауманке и был кризисным управляющим в крупных промышленных компаниях.